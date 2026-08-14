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(PROMO/AUDIO) Ethos, Pathos, Logos: când arta cuvântului întâlnește puterea credinței – teme ale emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 14 august, ora 20:30, de pe undele Radio Iași – cu Dumitru Șerban

(PROMO/AUDIO) Ethos, Pathos, Logos: când arta cuvântului întâlnește puterea credinței – teme ale emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 14 august, ora 20:30, de pe undele Radio Iași – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 09:02

Invitat al emisiunii Dialog intercultural (vineri, 14 august 2026, h 20:30, Radio România Iași) avem pe domnul lector universitar doctor Tudorel-Constantin Rusu de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Concret, povestim despre cercetarea Ethos, Pathos și Logos. Resurse ale oratoriei clasice în discursul pastoral, carte care a văzut lumina tiparului în Colecția CICERO a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2024.

De la interlocutorul nostru aflăm povestea volumului de față, cu accent pe explicațiile titlului. Imediat, domnul profesor Tudorel-Constantin Rusu, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ne spune ce urmărește cercetarea de față, precizându-ne cui se adresează, iar mai apoi aflăm care este exclusivitatea acesteia.

Apoi, invitatul emisiunii ne vorbește despre structura volumului de față, cu accent pe temele analizate în conținutul acestuia. Munca în ceea ce privește alcătuirea cercetării de față – Ethos, Pathos și Logos. Resurse ale oratoriei clasice în discursul pastoral, Colecția CICERO, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – un alt subiect al dialogului, temă întărită de exemple concrete.

De la invitatul ediției, mai aflăm care este împlinirea ca cercetător, ca dascăl, în ceea ce privește aplicabilitatea temelor suprinse în cartea Ethos, Pathos și Logos. Resurse ale oratoriei clasice în discursul pastoral, Colecția CICERO, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; reacțiile specialiștilor de după apariția cărții, o altă temă a dialogului.

Referitor la cele prezentate, conchidem dintr-un text scris de către Preot profesor doctor Vasile Gordon: Obiectivul major al prezentei lucrări este de a convinge predicatorii de azi să valorifice metodologia retoricii greco-romane, dându-i ca exemplu pe Sfinții Părinți ai veacului de aur al Bisericii, de la care avem omilii deosebit de frumoase și convingătoare. Între ei, cu deosebire Marii Dascăli ai lumii și Ierarhi, Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Se știe, toți trei au studiat ani în șir retorica „păgână” în școlile vestite ale vremii. Iar până să devină slujitori consacrați ai Bisericii, toți trei au practicat retorica în școli particulare, în tribunale, în forumuri publice etc., iar apoi, după ce au fost hirotoniți preoți și ierarhi, au valorificat cunoștințele tehnice ale discursului, pe care le-au adaptat, desigur, conținutului creștin al propovăduirii. Prin analizele pertinente, bazate pe o bibliografie de mâna întâi, atât din sfera discursului retoric, cât și a predicii creștine, autorul așază în oglindă metodele retorice valabile astăzi, evident, cu similitudinile și dife­rențierile specifice, de reală utilitate pentru cei care își asumă, pe de o parte, discursul public în mediul laic, pe de alta, propovăduirea ca act liturgic a cultului divin. O diferențiere notabilă face autorul între caracterul informativ al discursului laic și cel formativ al predicii, nu doar prin mărturii (argumente) din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, ci mai ales prin mărturisirea adevărurilor de credință. De aceea, recomandăm călduros lucrarea de față tuturor preoților și viitorilor preoți interesați de eficientizarea predicii, în special din punctul de vedere al conținutului, al persuasiunii și al expresivității stilistice (Ziarul „Lumina”, 10 decembrie 2024).

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu tema prezentată, vă invit ca diseară (vineri, 14 AUGUST 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, să urmăriți emisiunea Dialog intercultural de pe toate frecvențele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICIhttps://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: lector universitar doctor Tudorel-Constantin Rusu (Facebook)

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