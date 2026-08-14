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(AUDIO) Mai multe evenimente sunt programate în acest weekend în județul Bacău

(AUDIO) Mai multe evenimente sunt programate în acest weekend în județul Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 07:35

Mai multe evenimente sunt programate în acest weekend în județul Bacău, de la festivaluri gastronomice și spectacole de tradiții până la activități dedicate copiilor și pasionaților de mașini.

Cei care vor să petreacă timpul în aer liber au la dispoziție mai multe opțiuni, iar oferta este diversificată, astfel încât fiecare să poată găsi un eveniment pe placul său.

Ana Ilie de la Radio România Bacău are detalii: Un sfârșit de săptămână cu evenimente pentru toate gusturile este anunțat în județul Bacău. Astăzi, la Salina Târgu Ocna, artiștii Centrului Național de Creație, satul moldovenesc Buciumul din Republica Moldova, susțin, de la ora 11, un spectacol de muzică și tradiții basarabene, într-un decor neobișnuit, la peste 200 de metri sub pământ. Tot astăzi, de la ora 20.45, în Parcul Făgăraș, va rula filmul animat „The Smurfs”. Sâmbătă, tot de la ora 20.45, în Parcul Divertis, în spatele bazinului de înot, va fi difuzat filmul „Hotel Transilvania 3: Summer Vacation”. Accesul publicului este gratuit.  Continuă, la Insula de Agrement din Bacău, Festivalul Cătălin Scărlătescu, ajuns la cea de-a șasea ediție. Până pe 16 august, participanții sunt invitați să descopere preparate culinare, muzică și activități pentru întreaga familie. Accesul este liber. Mâine, în Piața Tricolorului din Bacău, are loc prima ediție a Expo Auto, un eveniment dedicat copiilor și tinerilor pasionați de domeniul auto. Între orele 9 și 13, aceștia vor putea vedea cum este construit un motor și chiar să asambleze piese auto sub îndrumarea specialiștilor. Așadar, județul Bacău propune în acest weekend o ofertă variată de evenimente, de la gastronomie și tradiții până la experiențe dedicate celor mici și pasionaților de mașini.

(Radio România Bacău/ FOTO Festivalul Gastronomic Bacău)

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