Motorina se ieftineşte după ce Ministerul Finanţelor a decis să reducă temporar acciza cu 20%

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 07:50

Veşti bune pentru şoferii care au maşini diesel. Motorina se ieftineşte de duminică, 16 august, după ce Ministerul Finanţelor a decis să reducă temporar acciza cu 20%, timp de două săptămâni.

În practică, măsura aduce o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că şoferii vor plăti cu 34 de lei mai puţin pentru un plin de 50 de litri.

Intervenţia statului vine după ce preţurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23 de procente, iar cotaţiile internaţionale pentru motorină au urcat cu peste 34%.

De această reducere vor beneficia masiv transportatorii şi fermierii, care vor economisi mii de lei la costurile de alimentare. Autorităţile promit că vor analiza piaţa din două în două săptămâni şi vor ajusta acciza în funcţie de evoluţia preţurilor.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)