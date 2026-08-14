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Noua lege a salarizării bugetarilor. Reformă sau compromis?

Legea salarizării în sectorul bugetarilor, subiectul unor negocieri complicate, este tema emisiunii „Imperativ”.

Noua lege a salarizării bugetarilor. Reformă sau compromis?

Publicat de isoreanu, 14 august 2026, 08:15


Legea salarizării în sectorul bugetar are mize importante. Educația și Sănătatea sunt două dintre domeniile în care miza este uriașă. Vorbim despre sute de mii de angajați, despre diferențe salariale semnificative, dar și despre sisteme în care lipsa de personal și condițiile de muncă au devenit probleme cronice.

Legea este legată de un jalon din PNRR, iar îndeplinirea acestuia este asociată cu deblocarea unei finanțări de aproximativ 770 de milioane de euro pentru România. Termenul-limită pentru adoptarea și promulgarea legii este 31 august 2026.

Discutăm despre toate aceste aspecte la emisiunea „Imperativ”, de la Radio România Iași, vineri, după știrile orei 14:00, împreună cu președintele Sanitas Iași, Iulian Cozianu, președintele Uniunii Sindicale „Didactica” Vaslui, Sorin Țiplea, și jurnalista Andreea Popa, de la Ziarul de Iași.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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