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Ziua Marinei, sărbătorită astăzi în șase orașe din țară

Ziua Marinei, sărbătorită astăzi în șase orașe din țară

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 august 2026, 09:59

Ziua Marinei va fi sărbătorită, sâmbătă, în şase oraşe, centrul de greutate al activităţilor fiind la Constanţa, unde peste 3.500 de militari români şi străini vor lua parte la ceremonia militară şi la Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10.

Manifestări vor avea loc la Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, a anunţat Statul Major al Forţelor Navale (SMFN).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale, activităţile principale vor avea loc la Constanţa, pe faleză şi în raionul maritim din faţa Comandamentului Flotei, unde, începând cu ora 10:00, peste 3.500 de militari români şi străini vor participa la ceremonia militară şi la exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10.

La exerciţiu vor participa peste 50 de nave şi ambarcaţiuni şi 15 aeronave militare şi civile, alături de mijloace terestre ale structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Ediţia din acest an marchează participarea în premieră a corvetei ‘Contraamiral August Roman’ – 261 şi a vânătorului de mine M 271 ‘Căpitan Constantin Dumitrescu’, recent intrate în serviciul Forţelor Navale Române. La activităţi vor participa, de asemenea, nave şi aeronave militare din Turcia, Bulgaria, Spania şi Franţa.

‘Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10 va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante şi va sublinia importanţa cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi cu partenerii internaţionali. Activităţile pe mare vor debuta cu tradiţionala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o ‘poartă de apă’ realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfăşurate jocuri marinăreşti, iar, ulterior, corveta ‘Contraamiral August Roman’ – 261 va executa salutul de deschidere a exerciţiului’, se menţionează într-un comunicat al Forţelor Navale Române.

FNR 26.10 va cuprinde secvenţe de luptă antimină şi antisubmarin, apărare împotriva atacurilor aeriene, respingerea unui desant maritim, combaterea migraţiei ilegale şi misiuni de căutare şi salvare pe mare.

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia, la ora 20:00, cu un concert susţinut de Muzica Militară a Forţelor Navale şi retragerea cu torţe a marinarilor militari, pe traseul Cazino – Piaţa Ovidiu – faleza din faţa clădirii Comandamentului Flotei. Între orele 21:30 şi 22:00, Primăria Municipiului Constanţa va organiza un spectacol de lasere şi lumini în zona de nord a digului Tomis. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)

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