(NEWS ALERT) Dronă căzută într-o zonă împădurită din zona localităţii Luncaviţa, judeţul Tulcea

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 12:55

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, vineri, că a fost informat cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a unei drone căzute în zona localităţii Luncaviţa, judeţul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, ţinta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălţime foarte mică.

‘Drona s-a prăbuşit într-o zonă împădurită şi, din informaţiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale’, se precizează în comunicat.

O echipă a Ministerului Apărării Naţionale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona, menţionează sursa citată. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)