Ilie Bolojan: Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 10:18

Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional şi sistemul energetic este stabil, a transmis vineri prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan.

‘Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unităţii 2 a Centralei de la Cernavodă.Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional. Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Naţional, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel naţional, să fie compensată prin producţie hidro, eoliană, pe cărbune şi importuri. Mulţumesc celor implicaţi în acest efort şi tuturor românilor care au înţeles să-şi reducă seara consumul’, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că a notificat Comisia Europeană cu privire la situaţia de criză, subliniind că România are o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW.

Premierul interimar a subliniat că este nevoie şi de măsuri pe termen lung.

‘Dar România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie şi de măsuri pe termen lung. În domeniul energiei, deciziile privind investiţiile şi politicile publice îşi arată rezultatele în 2-3 ani. Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluţii magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta. Situaţia dificilă în care ne aflăm, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecinţa secetei din bazinul Dunării, dar şi rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste şi fuga de răspundere. De exemplu, dacă lucrările proiectate şi avizate pentru creşterea debitului Dunării spre Cernavodă ar fi fost prioritizate şi nu amânate cu anii, am fi avut centrala nucleară în funcţiune şi aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta. Când ai o funcţie de răspundere, gândeşti pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Aşa am acţionat în toţi anii din administraţie. Aşa fac şi acum’, a afirmat Bolojan.

În acest sens, el a anunţat că vineri a semnat decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcţionării fără probleme a unităţilor de la Cernavodă.

‘Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare şi lucrări pentru siguranţa navigaţiei. Conform datelor din proiect, realizarea investiţiei ar permite creşterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru şi aproape o dublare a debitului. Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Din 2024, proiectul are toate avizele şi aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar şi nu l-a finanţat. Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluţiile propuse, aducem preţurile la zi şi asigurăm finanţarea. Administraţia Fluvială de la Galaţi va organiza licitaţia pentru proiectare şi execuţie. Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările şi asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 şi 2, cât şi pentru reactoarele 3 şi 4. România are nevoie de soluţii reale, cinstite, de viziune pe termen lung şi adevăr, nu de populism şi minciună. Doar aşa putem avea un sistem energetic sigur şi stabil’, a transmis Bolojan. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)