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Iași: Ce se ascunde în spatele marilor bulevarde din oraș? Răspunsurile în plimbarea de duminică, 16 august 2026. Irina Tacu, ghid de turism, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Iași: Ce se ascunde în spatele marilor bulevarde din oraș? Răspunsurile în plimbarea de duminică, 16 august 2026. Irina Tacu, ghid de turism, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 10:10

Omul care aduce vestea

Iași: Ce se ascunde în spatele marilor bulevarde din oraș? Răspunsurile în plimbarea de duminică, 16 august 2026. Irina Tacu, ghid de turism, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Tur ghidat – Iașul din spatele marilor bulevarde, case, oameni și povești!

Invitație la o nouă plimbare prin Iași, într-o seară de duminică, atunci când căldura zilei se domolește și străzile parcă se lasă descoperite în tihnă.

De data aceasta ne desprindem de marile bulevarde și pășim pe străzile Vasile Conta, Lascăr Catargi și Nicolae Gane, pentru a afla poveștile care se ascund în spatele porților și fațadelor.

Vom descoperi case monument istoric, vechi reședințe și locuri legate de oameni care au lăsat urme importante în istoria Iașului și nu numai. Vom vorbi despre Costache Rolla și Vasile Alecsandri, A.D. Xenopol și Riria, George Emil Palade, Petre Andrei, Jean Bart, Adela Kogălniceanu și despre alte personaje pe care le vom întâlni pe drum.

Va fi o plimbare de vară printre case frumoase, după a zăror ziduri s-au trăit povești de familie, întâmplări fericite și destine tulburătoare.

Irina Tacu, ghid de turism, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/ Adina Șuhan)

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