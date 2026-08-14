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(AUDIO) Iași: Încep lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe Bulevardul Copou

(AUDIO) Iași: Încep lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe Bulevardul Copou

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 11:21 / actualizat: 14 august 2026, 12:36

Săptămâna viitoare se va închide complet circulația tramvaielor pe Bulevardul Copou din municipiul Iași și va fi început proiectul de înlocuire a căii de rulare a acestora.
Primarul Mihai Chirica a anunțat că astăzi a avut loc ultima ședință cu reprezentanții Delgaz Grid, care au afirmat că a fost închis șantierul de pe strada Sărăriei unde au fost montate noi magistrale de curent și gaz.
Mihai Chirica: Spre sfârșitul săptămânii viitoare, începem demontarea liniei vechi și, sigur, lucrările care trebuie făcute până când vom pune în funcțiune din nou circulația cu tramvai. Practic, nu se va închide circulația în totalitate pe Copou, se va circula pe zona care nu are cale de rulare pentru tramvai, urmând ca cealaltă parte a fluxului să fie preluată de către Sărărie. Sărărie, în această săptămână, ar trebui finalizată, conform discuțiilor pe care le-am avut cu investitorul, cu Delgaz Grid-ul, urmând să demarăm lucrările și pe Copou, astfel încât sperăm ca în 12 luni de zile să avem lucrarea finalizată.
Valoarea proiectul de pe Bulevardul Carol I din Iași va fi de de aproape 70 de milioane de lei cu TVA. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
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