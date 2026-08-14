(AUDIO) Alexandru Chituță, noul manager interimar al Complexului Național Muzeal „Moldova” Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 08:55 / actualizat: 14 august 2026, 13:13

Noul manager interimar de la Complexul Național Muzeal Moldova din Iași este Alexandru Chituță, care a ocupat o funcție similară la Muzeul Brukenthal din Sibiu.

El a precizat că va continua proiectele începute de predecesorul său, iar printre primele inițiative se numără o alianță a muzeelor din regiunea Moldovei și un parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru organizarea Festivalului Sacru.

Alexandru Chituță: Am mai multe proiecte pe viitor. Primul pe care îl voi face va fi o alianță a muzeelor din Moldova, în special Moldova și Republica Moldova, și o atenție specială va fi acordată organizării festivalului Sacrum, Iași Art Festival, unde Palatul Culturii este, să spunem așa, pionul principal, este sediul principal al acestui festival. Este cel mai important festival de arte vizuale care se organizează în România.

Totodată, referindu-se la partea financiară a domeniului cultural din România, Alexandru Chituță și-a exprimat speranța că nu va fi reeditată experiența de la sfârșitul anului trecut când fila de buget privind plata salariilor angajaților din domeniul cultural nu avea acoperire financiară pentru ultimul trimestru.

Alexandru Chituță: Ministrul Culturii, domnul Demeter Andras și echipa Ministerului Culturii, anul acesta au asigurat fondurile necesare pe partea de salarizare. La anul vom vedea. Trebuie să se facă un nou buget. Noi, deocamdată, sau eu, personal, deocamdată, merg pe bugetul existent, un buget care, în acest timp și în acest an, acoperă cheltuielile pe partea de salarizare. Pot să vă spun, de exemplu, că la Brukenthal ne gândim să scoatem câteva posturi unice la concurs, să încercăm să vedem dacă există și aici posturi unice. Deci avem bani de salarii și există și venituri proprii. Deci, în acest timp, există fondurile de salarii date de Ministerul Culturii

La rândul său, Andrei Apreotesei, fost manager la Palatul Culturii din Iași, a arătat că se întoarce pe funcția de conducere de la Ateneul Național din Iași.

Andrei Apreotesei: Astăzi se întâmplă să facem această ceremonie de predare-primire. Mă întorc acasă, pot să spun, mă întorc la Ateneu, unde avem destul de multe proiecte în derulare, fie că vorbim de Cinema Dacia, fie că vorbim de cazul de la Cinematograful Tineretului, fie că vorbim de clădirile de pe Cuza Vodă, sau de finalizarea lucrărilor la Sala Unirii. Iată doar câteva dintre proiectele care ne vor concentra atenția în perioada următoare. Slavă Domnului, acolo lucrurile merg și e o echipă foarte dinamică și, în continuare, Ateneul a rămas cea mai dinamică instituție de cultură din România, fără doar și poate.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)