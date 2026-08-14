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(AUDIO) Iași: Poliția Rutieră a avizat devierea circulației pentru lucrările de la Pasajul Socola

(AUDIO) Iași: Poliția Rutieră a avizat devierea circulației pentru lucrările de la Pasajul Socola

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2026, 12:46

La pasajul Socola din Iași, unde sunt prevăzute lucrări de consolidare și modernizare, Poliția Rutieră a avizat favorabil proiectul de deviere a circulației din zonă. 
În această săptămână va începe descărcarea grinzilor de tensiune, va fi deviată circulația și va fi inițiată etapa de înlocuire propriu-zisă a grinzilor de susținere, a declarat primarul Mihai Chirica.
Mihai Chirica: Începe la sfârșitul acestei săptămâni să fie montată delimitarea dintre sensuri cu parapeți de beton, pentru a asigura siguranța celor care vor putea circula pe jumătate de pod. După demontarea grinzilor vechi are loc, să spunem, așezarea aparatelor de cale noi și reașezarea grinzilor noi, după care refacerea părții superioare a pasajului. Acest lucru se va petrece în două etape, cu schimbarea sensurilor de mers de la o etapă la cealaltă, în zona de sub calea de rulare, și vom găsi soluții astfel încât traficul să își păstreze fluența, cel puțin pe care a avut-o și în zilele acestea.
Devierea circulației prin zona Gării Socola a costat municipalitatea 2,5 milioane de euro.
Proiectul de consolidare și modernizare a pasajului Socola se apropie de 64 de milioane de lei și va fi realizat prin programul Anghel Saligny. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook Primăria Iași)
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