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Sistemul energetic este stabil, a declarat premierul Ilie Bolojan

Sistemul energetic este stabil, a declarat premierul Ilie Bolojan

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 august 2026, 07:40 / actualizat: 15 august 2026, 8:42

Sistemul energetic este stabil, a spus ieri premierul Ilie Bolojan şi a menţionat că toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional.

Cantitatea de energie pe care o producea centrala nucleară de la Cernavodă, închisă recent din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, va fi compensată prin repornirea complexului de la Rovinari, săptămâna viitoare, alte surse fiind energia produsă prin sistemele eolian şi solar. Ilie Bolojan a mai spus că o urgenţă o reprezintă şi punerea în funcţiune a centralelor de la Mintia şi Iernut.

Ilie Bolojan: Am convenit cu directorii Romgaz ca, la sfârşitul acestui an, această centrală de la Iernut să injecteze primele cantităţi de energie în sistemul energetic naţional, iar centrala de la Mintia are un grafic de intrare în probe în perioada următoare, începând din luna septembrie, treptat, treptat, convenit cu cei doi furnizori importanţi, Transgaz şi Transelectrica.

Ilie Bolojan a mai anunţat deblocarea unui proiect hidrotehnic pe Dunăre, care ar urma să asigure debitul de apă necesar centralei nucleare de la Cernavodă şi a subliniat cu o direcţie importantă pe termen lung în domeniul energiei ţine de creşterea capacităţilor de stocare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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