Credincioşii ortodocşi şi catolici prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 august 2026, 12:30

Mii de credincioşi sunt aşteptaţi în aceste zile în judeţ, unde trei dintre cele mai importante centre de perenaj din Bucovina – mănăstirea Putna, sanctuarul Marian de la Cacica şi mănăstirea Hagigadar – îşi desfăşoară programele dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

La Putna, manifestările religioase includ slujbe arhierei şi sfinţirea bisericii de la metocul din Poiana Jiji. La Cacica sunt aşteptaţi pelerini din România şi din străinătate, alături de patru episcopi şi aproximativ 100 de preoţi.

Pelerinajul din acest an are o semnificaţie aparte, fiind legat şi de prezenţa în România a relicvelor Sfântului Francisc din Assisi, în contextul împlinirii 800 de ani de la trecerea sa la Domnul. Iar comunitatea armeană va marca hramul mănăstirii Hagigadar prin slujbe şi tradiţionala agapă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)