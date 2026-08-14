(AUDIO/FOTO) Claudius Dociu, vicepreședinte UZPR, la Radio Iași – jurnalismul între misiune și provocare

„Jurnalismul între misiune și provocare” a fost tema unei dezbateri difuzate la Radio Iași, astăzi, 14 august 2026, avându-i ca invitați pe Claudius Dociu, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) și pe Grigore Radoslăvescu, președinte UZPR Filiala Iași.

Discuția moderată de redactorul Petronela Cotea Mihai a vizat transformările jurnalismului, lupta împotriva fake news-ului, importanța eticii profesionale și viitorul presei în contextul noilor tehnologii și al provocărilor globale.

În cadrul dialogului, Claudius Dociu a subliniat că, în ciuda schimbărilor accelerate din media, misiunea jurnalistului rămâne aceeași: informarea corectă și responsabilă a publicului. Provocarea majoră este menținerea unei voci credibile, într-un peisaj dominat de exces informațional și dezinformare.

Grigore Radoslăvescu a punctat implicarea activă a UZPR Filiala Iași în consolidarea unei comunități jurnalistice diverse și unite, inclusiv prin extinderea organizației în afara țării.

Contextul discuției a fost oferit de participarea vicepreședintelui UZPR la Iași, Claudius Dociu, la Conferința „Diaspora românească – rădăcini și orizonturi” organizată de Primăria Municipiului Iași, prin Serviciul Diaspora, în cadrul căreia, miercuri, 12 august 2026, UZPR Filiala Iași a realizat panelul „Mass-media – punte de dialog între Iași, România și diaspora”.

În continuarea acestor demersuri, Radio Iași a găzduit, pe 13 august 2026, reuniunea profesională a membrilor UZPR – Filiala Iași Moldova, în cadrul căreia s-a discutat, între altele, despre rolul și provocările jurnalistului, priorități ale filialei și consolidarea unei comunități jurnalistice coezive.

(Radio Iași, Petronela Cotea-Mihai/FOTO: Mihai Bursuc)