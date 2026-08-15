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(AUDIO) Iași: Au început Zilele Comunei Rediu

(AUDIO) Iași: Au început Zilele Comunei Rediu

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 august 2026, 10:00

Începând de astăzi, timp de două zile, în localitatea ieșeană Rediu se desfășoară Zilele Comunei.

Manifestările vor avea loc, între orele 9 și 22 la Baza Sportivă din localitate, iar intrarea este gratuită.

Organizatorii au pregătit un program artistic variat, cu nume cunoscute din muzica românească și internațională, după cum a declarat, în emisiunea Bună Dimineața, de la postul nostru de radio, primarul localității, Cristi Condrea.

Cristi Condrea: O serie de artiști cunoscuți vor urca pe scenă, printre care Ion Suruceanu, Nicol Cheri, Demuritorii, Berechet, dar și artiști locali, precum Florena Bulei și Ada Istrate. Prezentatoarea evenimentului va fi Beatriz Duca, interpretă de muzică populară. Unul dintre cele mai frumoase și importante momente ale evenimentului va fi premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Este vorba despre aproximativ 60 de cupluri. Participanții vor avea la dispoziție și o zonă de servicii de tip HoReCa, iar festivitățile se vor încheia cu un foc de artificii. Sperăm să transformăm acest eveniment într-un festival, pentru că este o parte a culturii noastre, pe care nu trebuie să o uităm și nici să o minimalizăm.

Comuna Rediu, situată în imediata vecinătate nordică a municipiului Iași, este o componentă importantă a zonei metropolitane.

Datorită poziției sale geografice avantajoase, comuna a cunoscut o dezvoltare imobiliară și demografică accelerată în ultimii ani, devenind o zonă rezidențială preferată de mulți ieșeni. Pe lângă localitatea reședință, comuna Rediu mai are în componență satele Breazu, Horlești și Tăutești, având în total peste 8.300 de locuitori, potrivit ultimului recensământ. (Radio Iași/ FOTO imagine generată cu AI)

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