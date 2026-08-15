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Radu Miruţă: România trebuie să facă tot ceea ce trebuie ca pacea să nu fie pusă la încercare

Radu Miruţă: România trebuie să facă tot ceea ce trebuie ca pacea să nu fie pusă la încercare

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 august 2026, 11:44

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, sâmbătă, de Ziua Marinei, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie astfel încât pacea să nu fie pusă la încercare, adăugând că ţara noastră este în prima linie de apărare a Uniunii Europene.

‘Astăzi, de ziua Marinei, ne uităm la Marea Neagră şi ştim un lucru extraordinar de clar, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie, astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Ieri, uitându-ne pe valurile Mării Negre, pe care le puteţi privi frumos şi astăzi, am văzut un număr record de resturi de drone aduse la ţărmul românesc. Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înşelat şi războiul din Ucraina a demonstrat că România nu este la marginea Uniunii Europene, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene’, a declarat Radu Miruţă, la Constanţa.

El a punctat că pacea nu se păstrează sperând ca alţii să nu atace, ci prin înzestrare şi făcându-i pe alţii să realizeze că dacă ar ataca preţul ar fi prea mare.

‘Suntem pe flancul estic, la una dintre cele mai importante graniţe ale Uniunii Europene, suntem la frontiera între o Europă liberă şi o ţară în care cetăţenii îşi apără libertatea cu preţul vieţii, iar asta ne obligă şi pe noi. Ne obligă pentru că pacea nu se păstrează sperând ca alţii să nu ne atace. Pacea se păstrează înzestrându-ne şi făcându-i pe alţii să realizeze că dacă ne-ar ataca preţul ar fi prea mare. Unii spun că suntem cei care continuăm şi accelerăm programele de înzestrare al Armatei Române pentru a pregăti vreun război. Este exact invers. Înzestrăm Armata Română pentru a păstra pacea, pentru că pacea fără înzestrare şi fără o capacitate suficientă de apărare, este doar o speranţă’, a arătat Miruţă.

Demnitarul a subliniat că Armata Română nu va lăsa ca vulnerabilităţile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate.

‘Vreau să le spun celor care încearcă să fructifice diverse evenimente pe Marea Neagră un lucru foarte clar: Armata Română nu va lăsa ca vulnerabilităţile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate. Pentru asta ne pregătim în fiecare zi, pentru asta lucrăm împreună cu aliaţii noştri, atât politici cât şi exclusiv militari. Pentru asta gândim programe de înzestrare care să se potrivească ameninţărilor curente, şi Marea Neagră face ca România să demonstreze o relevanţă şi mai mare la nivel european şi la nivel NATO. Şi facem lucrurile astea cu industrie românească, cu marinari români bine pregătiţi, cu tehnologie românească şi aducând la viaţă capabilităţi de producţie care au fost mulţi ani amorţite’, a afirmat ministrul Apărării. (Agerpres/ FOTO Adrian Băncilă, redactor Radio Constanța)

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