Regizorul Florin Şerban a câştigat Leopardul de Aur la Festivalul de Film de la Locarno cu filmul „Nu e locul tău aici”

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 08:35 / actualizat: 16 august 2026, 9:42

Pelicula „Nu e locul tău aici”, a regizorului român Florin Şerban, a câştigat astăzi marele premiu al Festivalului de Film de la Locarno, din Elveţia.

France Presse îl descrie pe regizor drept o figură importantă a noului val românesc, iar despre film, că descrie în culori sumbre relaţia dintre un tată şi fiul său adolescent.

După ce a studiat filozofia şi jurnalismul, Florin Şerban a studiat regia la Universitatea Columbia.

Primul său lungmetraj – „Dacă vreau să fluier, fluier” – a câştigat mai multe premii, inclusiv Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin. (Rador/ FOTO agerpres.ro)