METEO: Vreme călduroasă în Moldova, astăzi, cu temperaturi de până la 33 de grade

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 10:40

PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 16 august, ora 10:00 – 16 august, ora 21:00

Duminică (16 august), vremea va fi călduroasă în orele amiezii în cea mai mare parte a Moldovei.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 33 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: județele Botoșani, Iași

Luni (17 august), în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar

maximele se vor situa între 33 și 35 de grade.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate

cantitativ, vijelii, răcire accentuată

Zone afectate: Moldova

Pe parcursul zilei de marți (18 august), în cea mai mare parte a Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40…50 km/h și local de peste 50…60 km/h. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15…20 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), îndeosebi în cursul zilei de marți (18 august), în cea mai mare parte a regiunii.

Marți vremea se va răci accentuat în nord, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8…10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade.