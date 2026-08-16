Centura Bacăului se închide de mâine pentru a fi conectată la noul tronson al autostrăzii A7

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 09:53

Circulaţia pe centura municipiului Bacău va fi închisă începând de luni, pentru legarea acesteia la noul tronson al autostrăzii A7, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Potrivit sursei citate, măsura va intra în vigoare începând de luni, 17 august, ora 07:00, şi va fi valabilă până pe 31 august.

‘Tronsonul va fi închis pentru realizarea lucrărilor de racordare la noile sectoare ale autostrăzii’, au precizat reprezentanţii IPJ.

Pentru şoferii care tranzitează municipiul Bacău, au fost asigurate rutele alternative care pot fi utilizate pentru a ajunge la destinaţie în această perioadă:

Pentru traseul Bucureşti- Suceava, rutele sunt: DN2- DJ252D- DJ252B- DJ252- DN2F- Calea Bârladului (municipiul Bacău)- Calea Romanului (municipiul Bacău)- DN2 sau DN2- DN2T- DN11- Str. Arcadie Şeptilici (municipiul Bacău)- DN2G- DJ119B- DN15-‘ DN2U- DN2.

Pentru cei care folosesc traseul Bucureşti- Vaslui, ruta ocolitoare este DN2- DJ252D- DJ252B- DJ252- DN2F.

De asemenea, pentru traseul Bucureşti- Piatra Neamţ, este oferită alternativa DN2- DN2T- DN11- Str. Arcadie Şeptilici (municipiul Bacău) – DN2G- DJ119B- DN15. (Agerpres/ FOTO CNAIR)