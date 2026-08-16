Centrala pe cărbune de la Rovinari va reintra în producţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 07:05

Centrala pe cărbune de la Rovinari va reintra în producţie începând de săptămâna viitoare, pentru a acoperi o parte din deficitul de energie provocat de oprirea unităţii 2 de la Cernavodă, din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, spune că grupul aflat în rezervă la Rovinari va acoperi aproape jumătate din cei 600 de MW pierduţi prin deconectarea reactorului.

Restul deficitului va fi compensat prin producţia din surse fotovoltaice şi eoliene, importuri şi o producţie suplimentară a hidrocentralelor administrate de Hidroelectrica.

Unitatea 1 este oprită din 28 iulie. Bolojan a afirmat că problema scoate în evidenţă şi deficitul de capacităţi de stocare a energiei. El a anunţat că, săptămâna viitoare, Ministerul Mediului, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, urmează să definitiveze o schemă de finanţare de 80 de milioane de euro pentru proiectul de stocare. O a doua schemă, prin Fondul de Modernizare, are un buget de 160 de milioane de euro. Primele rezultatele acestora sunt aşteptate abia din 2027. (Rado/ FOTO imagine generată cu AI)