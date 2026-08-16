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(AUDIO) Neamț: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta, proclamată astăzi la Mănăstirea Văratec

(AUDIO) Neamț: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta, proclamată astăzi la Mănăstirea Văratec

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 09:34

La Mănăstirea Văratec, din județul Neamț, are loc, în această dimineață, proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta.

Evenimentul este marcat printr-o slujbă solemnă, săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența obștii monahale și a credincioșilor.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei: Soborul slujitor va fi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai Bisericii noastre de pe ambele maluri ale Prutului. Răspunsurile la strană vor fi date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei va fi rânduită rostirea Tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. La finalul ceremoniei, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoanele și la sfintele moaște ale Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica mănăstirii nemțene.

Mănăstirea Văratec își sărbătorește, în aceste zile, hramul, printr-un amplu program liturgic dedicat praznicului Adormirii Maicii Domnului, precum și cinstirii Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec și Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul l. (Radio Iași/ FOTO mmb.ro/ doxologia.ro)

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