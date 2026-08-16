Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Doisprezece morţi şi cel puţin 10 răniţi într-un accident în Ungaria în care a fost implicat un autocar polonez

Doisprezece morţi şi cel puţin 10 răniţi într-un accident în Ungaria în care a fost implicat un autocar polonez

Doisprezece morţi şi cel puţin 10 răniţi într-un accident în Ungaria în care a fost implicat un autocar polonez

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 09:30

Circa 12 oameni şi-au pierdut viaţa şi cel puţin 10 au fost răniţi după ce un autocar polonez a fost implicat într-un accident în Ungaria, a anunţat duminică premierul ungar, Peter Magyar, într-o postare pe Facebook, informează Reuters.

Autobuzul a intrat într-un şanţ şi s-a răsturnat duminică dimineaţă, în apropiere de oraşul Mezokeresztes din estul Ungariei, potrivit poliţiei, care a adăugat că autocarul se îndrepta spre oraşul Nyiregyhaza pe autostradă când s-a produs accidentul.

Agenţia de ştiri ungară MTI, citată de Reuters, a relatat că în autocar se aflau 57 de pasageri şi doi şoferi.

‘Un autocar înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza… a deviat de pe porţiunea dreaptă de drum într-un şanţ şi s-a răsturnat. Informaţiile preliminare sugerează că cel mai probabil şoferul a adormit’, a declarat poliţia pe site-ul său web.

Doisprezece persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva au fost rănite în accident, a adăugat poliţia, care a anunţat reţinerea şoferului autocarului.

Răniţii au fost transportaţi la spital. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă generată cu AI)

Etichete:
Lucian Bălănuță, desemnat mentor în programul european Youth4Regions al Comisiei Europene
Internaţional vineri, 14 august 2026, 15:49

Lucian Bălănuță, desemnat mentor în programul european Youth4Regions al Comisiei Europene

Jurnalistul și lectorul universitar Lucian Bălănuță a fost selectat ca mentor în cadrul Youth4Regions, program al Comisiei Europene dedicat...

Lucian Bălănuță, desemnat mentor în programul european Youth4Regions al Comisiei Europene
Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în peninsula grecească Halkidiki
Internaţional vineri, 14 august 2026, 07:43

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în peninsula grecească Halkidiki

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit ieri în peninsula grecească Halkidiki, o destinaţie de vacanţă pentru mulţi români. Sunt...

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în peninsula grecească Halkidiki
Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă
Internaţional joi, 13 august 2026, 09:50

Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă

Operaţiunile de căutare a supravieţuitorilor puternicului seism care a lovit luni vestul Columbiei au ajuns miercuri într-o fază decisivă....

Cutremur în Columbia: Bilanţul creşte la 265 de morţi; căutarea supravieţuitorilor, în fază decisivă
Europa va fi martora unei eclipse totale de Soare, prima din ultimele două decenii
Internaţional miercuri, 12 august 2026, 10:40

Europa va fi martora unei eclipse totale de Soare, prima din ultimele două decenii

Milioane de oameni din unele regiuni ale Europei vor putea observa, astăzi, o eclipsă totală de Soare, prima de pe continent din ultimele două...

Europa va fi martora unei eclipse totale de Soare, prima din ultimele două decenii
Internaţional miercuri, 12 august 2026, 07:17

Atenţionare de călătorie: Spania – restricţii şi prealertă maximă pentru incendii forestiere în ziua eclipsei solare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteşte cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în...

Atenţionare de călătorie: Spania – restricţii şi prealertă maximă pentru incendii forestiere în ziua eclipsei solare
Internaţional marți, 11 august 2026, 09:52

Un aparat de zbor a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova

Un aparat de zbor, cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238), a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova în noaptea...

Un aparat de zbor a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova
Internaţional marți, 11 august 2026, 09:49

Cutremur devastator în Columbia: peste 100 de morți după un seism de 7,4

Un seism în Columbia a ucis peste 100 de oameni. Epicentrul cutremurului de magnitudine 7,4 a fost în regiunea Chocó, între Medellin şi Cali....

Cutremur devastator în Columbia: peste 100 de morți după un seism de 7,4
Internaţional luni, 10 august 2026, 11:44

Intervenţii şi misiuni ale pompierilor români în Franţa şi Grecia, în cadrul programului de pre-poziţionare european

Pompierii români aflaţi în Franţa, respectiv Grecia, au desfăşurat intervenţii, inclusiv pe parcursul nopţii, în cadrul misiunilor de...

Intervenţii şi misiuni ale pompierilor români în Franţa şi Grecia, în cadrul programului de pre-poziţionare european