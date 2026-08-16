Doisprezece morţi şi cel puţin 10 răniţi într-un accident în Ungaria în care a fost implicat un autocar polonez

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 09:30

Circa 12 oameni şi-au pierdut viaţa şi cel puţin 10 au fost răniţi după ce un autocar polonez a fost implicat într-un accident în Ungaria, a anunţat duminică premierul ungar, Peter Magyar, într-o postare pe Facebook, informează Reuters.

Autobuzul a intrat într-un şanţ şi s-a răsturnat duminică dimineaţă, în apropiere de oraşul Mezokeresztes din estul Ungariei, potrivit poliţiei, care a adăugat că autocarul se îndrepta spre oraşul Nyiregyhaza pe autostradă când s-a produs accidentul.

Agenţia de ştiri ungară MTI, citată de Reuters, a relatat că în autocar se aflau 57 de pasageri şi doi şoferi.

‘Un autocar înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza… a deviat de pe porţiunea dreaptă de drum într-un şanţ şi s-a răsturnat. Informaţiile preliminare sugerează că cel mai probabil şoferul a adormit’, a declarat poliţia pe site-ul său web.

Doisprezece persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva au fost rănite în accident, a adăugat poliţia, care a anunţat reţinerea şoferului autocarului.

Răniţii au fost transportaţi la spital. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă generată cu AI)