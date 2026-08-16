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(UPDATE) Bucăţi din drona care a pătruns în spaţiul aerian românesc au căzut la patru kilometri distanţă de comuna gălăţeană Cudalbi

(UPDATE) Bucăţi din drona care a pătruns în spaţiul aerian românesc au căzut la patru kilometri distanţă de comuna gălăţeană Cudalbi

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 august 2026, 13:04

UPDATE, ora 10:00 – Bucăţi din drona care a pătruns în această dimineaţă în spaţiul aerian românesc şi care a fost doborâtă de un avion de luptă au căzut pe un teren agricol, la patru kilometri distanţă de comuna gălăţeană Cudalbi.

Pe câmp se află un parc eolian şi o stână de oi şi capre, i-a declarat primarul Petrică Gheonea corepondentei RRA, Maria Măndiţă.

Ciobanii au relatat că de dimineaţă, înainte de ora 5:00, pe când mulgeau animalele, s-a auzit zgomotul dronei în zbor, apoi cel produs de doborârea acesteia. Nimeni nu a fost rănit.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naţionale, ţinta a fost detectată la ora 4 şi 44 de minute, la 24 de km nord de municipiul Galaţi, după ce a intrat illegal în spaţiul aerian naţional dinspre Republica Moldova.

Două avioane de vânătoare spaniole, aflate deja în misiune de patrulare preventivă, au primit imediat aprobarea de angajare. Interceptarea a avut loc la ora 5:01. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, i-a felicitat pe piloţii spanioli pentru reuşită şi a transmis că România îşi apără ferm spaţiul aerian. Oficialul a subliniat că vigilenţa, reacţia rapidă şi solidaritatea aliată sunt garanţiile concrete ale securităţii noastre în acest moment.

Alertă în zori, în judeţul Galaţi, unde o dronă care pătrunsese ilegal în spaţiul aerian românesc a fost doborâtă de un avion de vânătoare spaniol.

Locuitorii au fost treziţi la ora 5:10 de un mesaj RO-ALERT care avertiza asupra riscului căderii de obiecte.

Pe reţelele de socializare, gălăţenii care locuiesc în mediul rural, în zona de est, centru, dar şi nordul judeţului Galaţi au relatat faptul că în jurul orei 5:00 s-au auzit zgomote provenind de la zborul unor avioane, dar şi o bubuitură puternică.

Ulterior, Ministerul Apărării Naţionale a comunicat că drona a fost detectată pe radare la ora 4:44, fiind vorba despre pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi.

Drona a fost doborâtă în siguranţă la ora 5:01, fragmente din ea căzând într-o zonă nepopulată, cuprinsă între comunele gălăţene Băleni şi Cudalbi.

Purtătorul de cuvântă al Ministerului Apărării Naţionale, colonel Daniel Nistor: O aeronavă F-18 a Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole din Serviciul de Luptă Poliţia Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ţinta şi a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de către aeronava F-18. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată.

Evenimentul din această dimineaţă nu este unul izolat, ci face parte dintr-un val fără precedent de astfel de incidente. În ultimele zile, teritoriul naţional a fost practic asaltat de resturi de drone, în special pe litoral şi în Deltă. Autorităţile au fost în alertă ieri, după ce bucăţi dintr-un aparat au fost găsite pe plaja din Olimp, la scurt timp după alte patru incidente similare în Tulcea, Costineşti şi Saturn. O altă dronă, prăbuşită vineri la Plauru, a fost detonată controlat ieri de genişti.

Ministrul apărării, Radu Miruţă, explică această situaţie prin intensificarea atacurilor ruseşti din Ucraina la graniţa cu noi şi anunţă o ridicare graduală a nivelului de alertă.

Radu Miruţă: În ultimele 96 de ore, au fost şapte atacuri la porturile ucrainene de la Dunăre. Dronele venite în roiuri acolo au fost doborâte, cele mai multe dintre ele de apărarea antiaeriană din Ucraina. Resturile sunt văzute şi la ţărmul Mării Negre. Nu sunt elemente care să arate că este crescut gradul de risc pentru teritoriul naţional sau pentru populaţie. Atacurile este posibil să se menţină la intensităţi ridicate, având în vedere tranzitul grânelor şi exportul acestora din Ucraina prin porturile dunărene. Armata română este vigilentă, am evoluat foarte mult, am pus nişte drone jos.

Radu Miruţă a mai spus că nu doar avioanele de vânătoare, ci şi artileria antiaeriană de la sol poate lovi cu succes ţinte neautorizate. România face deja demersuri rapide pentru a-şi întări capabilităţile antidronă. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

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