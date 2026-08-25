Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, pe Șoseaua Națională și Strada Decebal din mun. Iași

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, pe Șoseaua Națională și Strada Decebal din mun. Iași

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat astăzi, pe Șoseaua Națională și Strada Decebal din mun. Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:22

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz marți, 25 august, în intervalul orar 10:00-16:00, la consumatori de pe Șoseaua Națională (de la nr. 31 la nr.41, nr. 182 – scările de bloc A, B, C, D, E și F, nr. 182A, imobilele ApaVital și NOC) și Strada Decebal (nr. 16A, nr. 18 – scările de bloc A, B și C).

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Etichete:
Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni
Prim plan marți, 25 august 2026, 06:17

Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni

Liderii fostei coaliții se vor reuni marți, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta, din nou, despre noua Lege a salarizării...

Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni
Caz de meningită cu virus West Nile, confirmat în municipiul Galaţi
Prim plan marți, 25 august 2026, 05:58

Caz de meningită cu virus West Nile, confirmat în municipiul Galaţi

Un caz de meningită cu virus West Nile a fost confirmat, pe 21 august, la o femeie de 66 de ani din municipiul Galaţi, anunţă Direcţia de...

Caz de meningită cu virus West Nile, confirmat în municipiul Galaţi
Acoperirea vaccinală din România a scăzut sub 50%
Prim plan marți, 25 august 2026, 05:57

Acoperirea vaccinală din România a scăzut sub 50%

Din ce în ce mai puţini părinţi aleg să-şi vaccineze copiii – datele oficiale arată că ţara noastră se confruntă cu un regres masiv...

Acoperirea vaccinală din România a scăzut sub 50%
Peste 2.300 de elevi şi studenţi vor primi vouchere de 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator
Prim plan marți, 25 august 2026, 05:55

Peste 2.300 de elevi şi studenţi vor primi vouchere de 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator

Peste 2.300 de elevi şi studenţi vor primi, în acest an, vouchere de 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator, prin programul...

Peste 2.300 de elevi şi studenţi vor primi vouchere de 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator
Prim plan marți, 25 august 2026, 05:54

Astăzi începe o nouă sesiune de înscrieri în Programul „Rabla Auto” pentru persoanele fizice

O nouă sesiune de înscrieri în Programul „Rabla Auto” pentru persoanele fizice începe marți, la ora 10:00. Vor putea obţine...

Astăzi începe o nouă sesiune de înscrieri în Programul „Rabla Auto” pentru persoanele fizice
Prim plan marți, 25 august 2026, 05:53

Se intensifică verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate

Inspectorii ANAF au intensificat verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate, aplicând deja sechestre şi popriri pentru recuperarea...

Se intensifică verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate
Prim plan marți, 25 august 2026, 05:52

Reduceri la Litoralul pentru toţi

Săptămâna viitoare începe programul Litoralul pentru toţi – astfel că românii care pot merge la mare în luna septembrie vor avea...

Reduceri la Litoralul pentru toţi
Prim plan luni, 24 august 2026, 15:10

(UPDATE) Vrancea: Dronă căzută într-o gospodărie din Ciuşlea; populaţia din zonă – evacuată

UPDATE ora 15 – Locuitorii aflaţi pe o rază de aproximativ 300 de metri în jurul unei gospodării din satul Ciuşlea, comuna Garoafa, unde a...

(UPDATE) Vrancea: Dronă căzută într-o gospodărie din Ciuşlea; populaţia din zonă – evacuată