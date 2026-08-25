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Camera Deputaților a modificat legea integrității, în acord cu deciziile CCR

Camera Deputaților a modificat legea integrității, în acord cu deciziile CCR

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:00

Camera Deputaților a modificat, în sesiune extraordinară, legea integrității, pentru a o pune în acord cu deciziile recente ale Curții Constituționale.

Proiectul, care merge la Senat, elimină obligația depunerii declarațiilor de avere de către soții și partenerii de viață ai demnitarilor.

Deputatul AUR Florin Velcescu crede că noua lege a integrității reduce și mai mult gradul de transparență privind averile și interesele demnitarilor, pentru că publicul va avea un rezumat mult mai vag și mai opac față de ce era prevăzut în prima variantă, aceea care a fost respinsă de Curtea Constituțională.

Deputatul PSD Radu Marinescu crede că noua formă a legii stabilește criterii de integritate adecvate statului de drept.

El a arătat că s-a reușit salvarea unei forme de publicitate a declarațiilor de avere și de interese, chestiune care corespunde așteptărilor din partea partenerilor internaționali și interesului legitim al cetățenilor.

Și deputatul PNL Gabriel Iordache a susținut că este bine că a fost găsită o formă mediată, care să permită în continuare publicitatea declarațiilor de interese și de avere ale demnitarilor.

În noua lege, partenerii de viață, soții și soțiile nu depun aceste declarații.

Demnitarii vor depune declarațiile fără a trece valoarea imobilelor și nici sumele de bani pe care le au, dar ANI va publica o sinteză a acestor declarații.

Și, tot luni, deputații au mai votat un proiect de lege care amână cu doi ani posibilitatea ca liceele să poată organiza admitere proprie în paralel cu Evaluarea Națională.

Cele două proiecte de legi vor merge la Senat, care este cameră decizională.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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