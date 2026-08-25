100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:18

Ce se întâmplă atunci când 100 de toboșari cântă simultan, în același ritm? Marți, 25 august, de la ora 18.00, Grădina Palas se transformă într-o scenă în aer liber pentru cea de-a cincea ediție a „Toboșariadei”, un spectacol în care zeci de instrumente și sute de mâini vor da „sunetul mai tare”. Tinerii vor cânta la unison piese rock emblematice și hituri ale unor trupe precum AC/DC, Nirvana, Metallica, Green Day, Blur și Twenty One Pilots.

Grădina Palas devine, marți, de la ora 18.00, locul unei întâlniri muzicale unice, în care tinerii de la Petran Music School vor face ca atmosfera să vibreze sub ritmurile unor piese cunoscute și îndrăgite. Momentul central al evenimentului va reuni aproximativ 100 de toboșari, care vor cânta simultan, transformând parcul într-o adevărată scenă a unui spectacol inedit.

De la rock și alternative până la piese care au devenit repere ale muzicii internaționale, repertoriul celei de-a cincea ediții a „Toboșariadei” aduce în fața publicului melodii pe care multe generații le recunosc de la primele acorduri. „Eye of the Tiger”, „Song 2” de la Blur, „Thunderstruck” de la AC/DC, „Lithium” de la Nirvana, „Sad but True” de la Metallica, „Holiday” de la Green Day, dar și „HeavyDirtySoul” de la Twenty One Pilots se vor auzi într-o interpretare cu totul aparte. Playlistul este completat de „Sunetul mai tare” și „I Just Might”, într-un mix care trece de la piese rock legendare la hituri contemporane.

Cea de-a cincea ediție „Toboșariada” aduce și o competiție pe măsura spectacolului. În urma voturilor publicului, opt toboșari care au desemnați câștigători vor fi premiați pe parcursul evenimentului, în aplauzele celor care le-au urmărit și susținut prestațiile.

Vibrațiile vor răsuna odată cu cei 100 de toboșari, care te vor convinge cu demonstrații spectaculoase de tobe și percuție. Evenimentul este organizat de Asociația „Excelență pe Portativ” și Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi.

Vino să te bucuri de un moment muzical spectaculos și să „dai sunetul mai tare”, în Grădina Palas!

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