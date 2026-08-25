Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » 100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”

100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”

100 de toboșari, un singur ritm: Grădina Palas vibrează pe acorduri de rock, într-o nouă ediție „Toboșariada”

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:18

Ce se întâmplă atunci când 100 de toboșari cântă simultan, în același ritm? Marți, 25 august, de la ora 18.00, Grădina Palas se transformă într-o scenă în aer liber pentru cea de-a cincea ediție a „Toboșariadei”, un spectacol în care zeci de instrumente și sute de mâini vor da „sunetul mai tare”. Tinerii vor cânta la unison piese rock emblematice și hituri ale unor trupe precum AC/DC, Nirvana, Metallica, Green Day, Blur și Twenty One Pilots.

 

Grădina Palas devine, marți, de la ora 18.00, locul unei întâlniri muzicale unice, în care tinerii de la Petran Music School  vor face ca atmosfera să vibreze sub ritmurile unor piese cunoscute și îndrăgite. Momentul central al evenimentului va reuni aproximativ 100 de toboșari, care vor cânta simultan, transformând parcul într-o adevărată scenă a unui spectacol inedit.

De la rock și alternative până la piese care au devenit repere ale muzicii internaționale, repertoriul celei de-a cincea ediții a „Toboșariadei” aduce în fața publicului melodii pe care multe generații le recunosc de la primele acorduri. „Eye of the Tiger”, „Song 2” de la Blur, „Thunderstruck” de la AC/DC, „Lithium” de la Nirvana, „Sad but True” de la Metallica, „Holiday” de la Green Day, dar și „HeavyDirtySoul” de la Twenty One Pilots se vor auzi într-o interpretare cu totul aparte. Playlistul este completat de „Sunetul mai tare” și „I Just Might”, într-un mix care trece de la piese rock legendare la hituri contemporane.

Cea de-a cincea ediție „Toboșariada” aduce și o competiție pe măsura spectacolului. În urma voturilor publicului, opt toboșari care au desemnați câștigători vor fi premiați pe parcursul evenimentului, în aplauzele celor care le-au urmărit și susținut prestațiile.

Vibrațiile vor răsuna odată cu cei 100 de toboșari, care te vor convinge cu demonstrații spectaculoase de tobe și percuție. Evenimentul este organizat de Asociația „Excelență pe Portativ” și Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi.

Vino să te bucuri de un moment muzical spectaculos și să „dai sunetul mai tare”, în Grădina Palas!

Departament PR                                       

W: www.palasiasi.ro                                 

E: pr@palasiasi.ro

Etichete:
11 echipe din nouă țări au concurat la cea de-a patra ediție Formula Student România, organizată de TUIASI
Fapt divers vineri, 21 august 2026, 07:23

11 echipe din nouă țări au concurat la cea de-a patra ediție Formula Student România, organizată de TUIASI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a organizat, în perioada 11–16 august 2026, cea de-a patra ediție Formula Student...

11 echipe din nouă țări au concurat la cea de-a patra ediție Formula Student România, organizată de TUIASI
Concertul „Melancholia” la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”: un Stradivarius de colecție și note de tango argentinian pentru a saluta ultima noapte de vară
Fapt divers vineri, 21 august 2026, 06:47

Concertul „Melancholia” la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”: un Stradivarius de colecție și note de tango argentinian pentru a saluta ultima noapte de vară

Pe 31 august, de la ora 19:30, concertul „Melancholia” marchează o premieră absolută la Iași: debutul virtuozului italian Giancarlo Palena,...

Concertul „Melancholia” la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”: un Stradivarius de colecție și note de tango argentinian pentru a saluta ultima noapte de vară
La doar 14 ani, Matei trăiește cu dureri cumplite: coloana lui s-a curbat la peste 54 de grade și are nevoie urgentă de operație
Fapt divers marți, 18 august 2026, 09:51

La doar 14 ani, Matei trăiește cu dureri cumplite: coloana lui s-a curbat la peste 54 de grade și are nevoie urgentă de operație

La doar 14 ani, Matei trăiește cu o scolioză de peste 54 de grade. Mai lipsesc 11.089 de euro pentru operație Peste 29.986 de euro au fost...

La doar 14 ani, Matei trăiește cu dureri cumplite: coloana lui s-a curbat la peste 54 de grade și are nevoie urgentă de operație
Voluntar la Festivalul APOLODOR. Încep înscrierile, hai!
Fapt divers vineri, 31 iulie 2026, 12:20

Voluntar la Festivalul APOLODOR. Încep înscrierile, hai!

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR deschide înscrierile pentru formarea echipei de voluntari a ediției din 2026, care...

Voluntar la Festivalul APOLODOR. Încep înscrierile, hai!
Fapt divers joi, 30 iulie 2026, 10:45

Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri; creştinii sunt chemaţi la post şi curăţire spirituală

Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri şi se va încheia în 14 august, în ajunul praznicului, credincioşii fiind îndemnaţi la post,...

Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri; creştinii sunt chemaţi la post şi curăţire spirituală
Fapt divers duminică, 26 iulie 2026, 08:28

749 de multimilionari rezidenți în România

România a înregistrat în ultimii cinci ani una dintre cele mai ridicate rate de creștere a numărului rezidenților foarte bogați, cu averi care...

749 de multimilionari rezidenți în România
Fapt divers duminică, 26 iulie 2026, 08:11

Majoritatea românilor care pleacă în vacanță în această vară aleg să rămână în țară

Potrivit datelor, destinațiile interne sunt cele mai căutate. 34% dintre respondenți merg la mare, iar 32% aleg muntele. În schimb, doar un...

Majoritatea românilor care pleacă în vacanță în această vară aleg să rămână în țară
Fapt divers luni, 20 iulie 2026, 08:44

Creştinii ortodocși îl cinstesc astăzi pe Sfântul Proroc Ilie

Creştinii ortodocși îl cinstesc astăzi pe Sfântul Proroc Ilie, unul dintre cei mai importanţi profeţi ai Vechiului Testament. Este considerat,...

Creştinii ortodocși îl cinstesc astăzi pe Sfântul Proroc Ilie