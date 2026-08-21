11 echipe din nouă țări au concurat la cea de-a patra ediție Formula Student România, organizată de TUIASI

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 07:23

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a organizat, în perioada 11–16 august 2026, cea de-a patra ediție Formula Student România (FSRo), singurul concurs de acest gen din țară. Ediția din acest an a reunit 11 echipe universitare din nouă țări: Turcia, Grecia, Cipru, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Lituania, Polonia, Ucraina și România.

Peste 240 de studenți au venit cu monoposturi proiectate și construite chiar de ei, într-o competiție care evaluează nu doar performanța pe circuit, ci întregul proces de dezvoltare a unui prototip: de la soluțiile inginerești și fabricație până la costuri și strategia de business.

Ediția a fost organizată în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SpeedPark Bacău. FSRo este competiția din România inclusă în circuitul internațional Formula Student.

De peste 40 de ani, studenții își construiesc propriile monoposturi

Formula Student este o competiție internațională de inginerie și design pentru studenți, ale cărei origini datează din 1981, odată cu competiția inițiată de Society of Automotive Engineers (SAE). Astăzi, Formula Student reunește participanți din peste 600 de universități de pe cinci continente.

Sarcina fiecărei echipe este să proiecteze și să construiască un monopost cu un singur loc, electric sau cu motor cu ardere internă, și să îl aducă până în stadiul unui prototip funcțional, pregătit pentru circuit. Monopostul este realizat de studenți, sub coordonarea cadrelor didactice din universitățile pe care le reprezintă.

Realizarea unui monopost aduce împreună studenți din domenii diferite, de la mecanică și știința materialelor până la inginerie electrică, electronică, automatică și IT. Proiectul nu se oprește însă la construcția mașinii: echipele trebuie să gestioneze costurile, resursele și strategia de business.

„Formula Student România este cadrul în care studenții lucrează timp de un an la un proiect real de inginerie, de la prima schiță până la mașina care intră pe circuit, și învață să gândească precum inginerii, nu doar să aplice ce au studiat la curs. Aducând competiția în România, le-am oferit studenților posibilitatea de a concura aici după aceleași standarde pe care până atunci le întâlneau doar în străinătate”, a declarat conf. univ. dr. ing. Ciprian Ciofu, din cadrul TUIASI și organizator al Formula Student România.

Un concurs de inginerie, nu o cursă de viteză

Formula Student nu se câștigă cu cea mai rapidă mașină. Competiția este structurată în două categorii de probe, statice și dinamice, iar clasamentul general rezultă din punctajele acumulate pentru proiectarea monopostului, costuri și fabricație, strategia de business și performanțele obținute pe circuit.

În probele statice, studenții trebuie să își argumenteze soluțiile tehnice în cadrul Engineering Design, să demonstreze că înțeleg costurile și procesele de fabricație la Cost & Manufacturing și să dezvolte și să prezinte o strategie comercială în cadrul Business Plan Presentation.

Probele dinamice testează monoposturile direct pe circuit și includ Acceleration, pentru accelerație în linie dreaptă, Skid Pad, care evaluează comportamentul mașinii în viraje, și Autocross, desfășurat pe un traseu tehnic. Cea mai solicitantă probă este Endurance, o cursă de 22 de kilometri care testează fiabilitatea și performanța monopostului. Pe parcursul acesteia este evaluată și eficiența energetică.

Înainte însă de a intra pe circuit, fiecare mașină trebuie să treacă printr-o serie strictă de verificări tehnice – scrutineering – care includ, în funcție de tipul monopostului, inspecții mecanice și electrice, testul de zgomot, testul de frânare și testul la răsturnare, precum și verificarea sistemelor obligatorii de siguranță. Abia după îndeplinirea tuturor cerințelor echipele primesc dreptul de a participa la probele dinamice.

Bilanțul competițional al ediției 2026

Titlul general al ediției a fost câștigat de T.U.Iasi Racing Team, cu 813,63 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat FRTUCY, echipa de la Frederick University din Cipru, cu 374,53 puncte, iar podiumul a fost completat de PELOPS Racing Team, de la University of Peloponnese din Grecia, cu 287,37 puncte.

T.U.Iasi Racing Team s-a impus la Cost & Manufacturing, Skid Pad, Acceleration, Autocross, Endurance și Efficiency. Cea de-a doua echipă ieșeană, EVR T.U.Iasi, care concurează cu un monopost electric, a obținut cel mai bun punctaj al ediției la Business Plan Presentation și a încheiat competiția cu 242,25 puncte.

Din cele 11 echipe participante, cinci au trecut toate etapele necesare pentru a concura în probele dinamice: cele două echipe ieșene, FRTUCY din Cipru, PELOPS Racing Team din Grecia și MES Racing din Macedonia de Nord. Patru dintre acestea au încheiat și proba de Endurance; MES Racing nu a finalizat cursa.

De pe circuit în cercetarea științifică

O componentă distinctă a Formula Student România este Research & Publish, prin care soluțiile și experiența acumulate în dezvoltarea monoposturilor pot fi valorificate și în cercetarea academică. Studenții pot dezvolta lucrări științifice pornind de la problemele inginerești întâlnite în cadrul proiectelor Formula Student, iar cercetările selectate pot ajunge ulterior la publicare în reviste de specialitate. La ediția din 2026, trei lucrări au fost selectate pentru publicare.

În septembrie, oficialii Formula Student din Europa se reunesc la Iași

Formula Student România a crescut de la șapte echipe participante în 2025 la 11 în acest an. Ediția din 2026 a fost organizată cu un buget de peste 100.000 de euro, asigurat integral din sponsorizări și contribuții ale partenerilor din industrie.

După încheierea ediției, următorul reper va fi la Iași: în perioada 11–13 septembrie 2026, TUIASI va găzdui primul forum care va reuni oficiali implicați în organizarea competițiilor Formula Student din Europa.

Partenerii și sponsorii ediției 2026

Formula Student România 2026 a fost susținută de ZF LIFETEC, Schaeffler, AUMOVIO, EasyRam, Merlin’s Beverages, Cotnari, Kosarom, Aqua Carpatica, Simpa Consult, Motul, Agricola, Capuchin Coffee Roasters, Difereat, Camrid, Master Club, Aeroportul Internațional Iași și Paranghelia Stage Logistics.