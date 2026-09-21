În acest an, în aria de activitate a Delgaz Grid: Șase persoane au decedat, iar alte 22 au fost afectate de intoxicații cu monoxid de carbon

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 10:40





Șase persoane au decedat, iar alte 22 au fost afectate de intoxicații cu monoxid de carbon

Numărul deceselor cauzate de asfixiere a crescut de la două în 2025 la șase în acest an, pe fondul acumulării gazelor arse în locuințe;

Curățarea regulată a coșurilor de fum și a hornurilor, precum și verificarea sistemelor de evacuare a gazelor arse, atât la case, cât și la blocuri, sunt măsuri care ne feresc de tragedii;

La fel de importante sunt verificările și reviziile instalațiilor interioare de gaz, făcute cu firme autorizate ANRE.

În primele opt luni ale acestui an, în aria de activitate a Delgaz Grid s-au produs 14 intoxicații cu monoxid de carbon în județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Timiș, Cluj, Neamț și Hunedoara. Numărul total al victimelor a ajuns la 28, de peste două ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 12 victime. Șase persoane și-au pierdut viața în acest an, față de două persoane decedate în 2025. Printre victimele din 2026 se numără și un tânăr de 24 de ani. În locuința sa au fost identificate probleme la sistemul de evacuare a gazelor arse de la centrala termică, iar monoxidul de carbon s-a acumulat în interior și a produs asfixia.

Principalele cauze care generează intoxicații cu monoxid de carbon sunt coșurile de fum și sistemele de evacuare a gazelor arse deteriorate, obturate sau neetanșe. Sobele defecte ori folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței creează, la rândul lor, condiții pentru producerea intoxicațiilor.

Fie că locuiți la bloc sau la casă, pericolul intoxicației cu monoxid de carbon este real dacă gazele arse nu sunt evacuate corespunzător

Riscul poate apărea în orice locuință în care funcționează aparate alimentate cu gaz sau surse de încălzire care produc gaze arse ce nu sunt evacuate corespunzător în exterior.

Dacă locuiți la bloc, asigurați-vă că grilele și orificiile de ventilație nu sunt acoperite, iar canalele de evacuare a gazelor arse nu sunt înfundate. O renovare aparent banală poate afecta evacuarea gazelor arse și poate produce situații periculoase.

Dacă locuiți la casă, verificați și curățați coșurile de fum cel puțin de două ori pe an, obligatoriu înainte de sezonul rece. Fisurile, depunerile sau improvizațiile pot împiedica eliminarea în exterior a gazelor arse, iar acestea se pot acumula în locuință.

Cum să acționați

Verificați periodic sistemele de evacuare a gazelor arse și solicitați intervenția exclusiv a specialiștilor autorizați atunci când apar probleme.

Curățați și controlați regulat coșurile de fum, canalele de evacuare și hornurile cu ajutorul personalului autorizat.

Nu folosiți niciodată aragazul pentru încălzirea locuinței și nu îl lăsați nesupravegheat atunci când gătiți.

Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz.

Prevenția face diferența – verificări periodice la instalațiile interioare de gaz și respectarea unor reguli simple de siguranță.

Un coș de fum curățat la timp, o instalație verificată, o grilă de ventilație neobturată sau un detector de monoxid de carbon montat în locuință pot părea detalii minore. În realitate, ele pot face diferența dintre o zi obișnuită și o tragedie care lasă în urmă familii îndurerate.

La fel de importante în prevenirea incidentelor sunt verificările la instalațiile interioare de gaz, la maximum doi ani, și a reviziilor, la maximum zece an, precum și montarea detectoarelor de gaz. Operațiunile sunt în responsabilitatea proprietarilor și se fac obligatoriu cu firme autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Mai multe sfaturi despre utilizarea în siguranță a gazelor naturale și a surselor de energie sunt disponibile pe canalele de social media România Sigură, proiect derulat în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță” dintre E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Despre Delgaz Grid

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de circa 27.000 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău) şi o reţea de electricitate de peste 82.700 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, care deservesc peste 3,6 milioane de clienți. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit peste 2,7 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 4,2 miliarde de euro.