„Echipați pentru viitor”: părinții din Valea Lupului, implicați activ în educația copiilor. Gabriela Bobu, președintele asociației „Prietenii Școlii Valea Lupului” în direct la Radio Iași
Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 09:45
Părinții de la Valea Lupului, implicați activ în viața educația copiilor! Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului Iași, evenimente de toamnă.
Asociația „Prietenii Școlii Valea Lupului” pregătește conferința Creștem Aripi, cu tema ”Echipați pentru viitor”, 31 octombrie 2026!
Gabriela Bobu, președintele asociației, în matinal cu Adina Șuhan.
Conferința se adresează adulților care dau aripi copiilor, iar psihoterapeutul Diana Stănculeanu și Alex Zamfir sunt invitații speciali ai evenimentului care va alea în Aula Magna „Mihai Eminescu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
În matinalul Radio România Iași s-a auzit și despre proiectul Bright Monday, 28 septembrie 2026, la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului Iași: