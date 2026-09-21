„Echipați pentru viitor”: părinții din Valea Lupului, implicați activ în educația copiilor. Gabriela Bobu, președintele asociației „Prietenii Școlii Valea Lupului” în direct la Radio Iași

#StareaEducației (INTERVIU) Ce schimbări sunt pregătite după rezultatele testării PISA 2025. Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației: Nu spun să extindem programa, ci să ne orientăm mai mult către probleme aplicate în viața reală. Avem de intervenit asupra acestei cunoașteri generale și a competențelor pe care le dezvoltăm și să utilizăm mai intens orele din cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” pentru activități aplicate

Rezultatele slabe obținute de elevii români la testările internaționale PISA readuc în prim-plan problemele structurale ale sistemului de...