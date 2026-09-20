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(INTERVIU) Guess Who, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (19.09.2026)

(INTERVIU) Guess Who, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (19.09.2026)

Publicat de cristinaspinu, 20 septembrie 2026, 10:19


Guess Who și Smiley au lansat Totul Pe Nimic, o piesă în care artiștii ne îndeamnă să căutăm fericirea în lucruri simple și să nu ne lăsăm vrăjiți de bani și succes. Este a doua colaborare, după hit-ul Ce mă fac cu tine de azi?, lansat  în urmă cu 9 ani.

„Totul Pe Nimic este extrasă de pe albumul  „Tot ce Audio (vol.1)”, cel mai recent material discografic semnat Guess Who. A apărut pe platformele de streaming pe 5 iunie și conține 14 compoziții.

În interviul realizat de Cristina Spînu cu Guess Who (Laurențiu Mocanu), artistul a mărturisit că „Totul Pe Nimic este piesa cu care a început să lucreze la album și pe care a terminat-o ultima.

La jumatătea lunii noiembrie, Guess Who va lansa oficial albumul  „Tot ce Audio (vol.1)” printr-un concert în Bucuresti. Și, tot în această toamnă va intra în studio pentru partea a doua a albumului, „Tot ce Audio (vol. 2).

Ascultați interviul realizat de Cristina Spînu cu Guess Who și urmăriți videoclipul piesei „Totul Pe Nimic!

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