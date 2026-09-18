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Profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene, a fost ales Academician al Academiei Internaționale de Astronautică. Detalii avem din partea dumnealui în interviul realizat de Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2026.

Profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene, a fost ales Academician al Academiei Internaționale de Astronautică.

Profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene, a fost ales Academician al Academiei Internaționale de Astronautică. Detalii avem din partea dumnealui în interviul realizat de Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2026.

Publicat de mihaipohoata, 18 septembrie 2026, 13:08


De asemenea, profesorul Daniel Condurache a fost anunțat printr-o scrisoare transmisă pe 7 iulie 2026 de secretarul general al Academiei Internaționale de Astronautică, Jean-Michel Contant, care îl felicită pentru primirea acestui titlu și îl invită să participe în continuare la activitatea științifică a organizației,

Ce înseamnă această recunoaștere la nivel mondial pentru profesorul Daniel Condurache, ca o încununare a activității de cercetare în astronautică, ne va spune chiar universitarul ieșean astăzi, vineri, 18 septembrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene.

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