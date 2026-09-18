Profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene, a fost ales Academician al Academiei Internaționale de Astronautică. Detalii avem din partea dumnealui în interviul realizat de Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2026.

Profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene, a fost ales Academician al Academiei Internaționale de Astronautică.

Publicat de mihaipohoata, 18 septembrie 2026, 13:08



De asemenea, profesorul Daniel Condurache a fost anunțat printr-o scrisoare transmisă pe 7 iulie 2026 de secretarul general al Academiei Internaționale de Astronautică, Jean-Michel Contant, care îl felicită pentru primirea acestui titlu și îl invită să participe în continuare la activitatea științifică a organizației,

Ce înseamnă această recunoaștere la nivel mondial pentru profesorul Daniel Condurache, ca o încununare a activității de cercetare în astronautică, ne va spune chiar universitarul ieșean astăzi, vineri, 18 septembrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: profesorul Daniel Condurache, inginer și matematician, membru al Academiei Române, profesor universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și fondator al școlii de jurnalism ieșene.