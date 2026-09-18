Târgul de Cariere marchează 20 de ani și revine în această toamnă în șase orașe

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 11:03





Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova, marchează în 2026 două decenii de activitate și revine în această toamnă cu un nou sezon. Evenimentele vor avea loc în lunile octombrie și noiembrie, în cinci orașe din România și în capitala Republicii Moldova:

Brașov (9-10 octombrie, Coresi Shopping Resort),

Iași (16-17 octombrie, Palas Mall),

Chișinău (23-24 octombrie,

Palatul Național Nicolae Sulac),

Cluj-Napoca (28-29 octombrie, BT Arena),

Târgu Mureș (3 noiembrie, Teatrul Național)

Sibiu (17-18 noiembrie, Ramada Hotel).

Lansat în 2006, într-o perioadă în care evenimentele de recrutare se aflau încă la început în România, Târgul de Cariere a contribuit la dezvoltarea acestei piețe. În 20 de ani, proiectul a adus dialogul direct dintre candidați și companii în orașe din întreaga țară și din Republica Moldova, a creat noi formate de recrutare și employer branding și a transformat evenimentele de carieră în experiențe relevante pentru cat și pentru companii. Mii de candidați și sute de angajatori au trecut, sezon după sezon, pragul evenimentelor.

În urmă cu 20 de ani am pornit cu ideea simplă de a aduce candidații și angajatorii față în față. Între timp, am contribuit la schimbarea pieței evenimentelor de recrutare din România: am dus astfel evenimentele în cât mai multe orașe, am dezvoltat formate noi și am arătat că recrutarea poate însemna mai mult decât schimbul unui CV. Târgul de Cariere a crescut împreună cu piața muncii și cu generațiile care ne-au trecut pragul, iar sezonul din această toamnă continuă povestea construită în două decenii, a declarat Mihai Daniel Cotos, CEO Târgul de Cariere.

Noul sezon păstrează în centru întâlnirea directă. Candidații vor putea descoperi joburi și internshipuri vor putea discuta cu reprezentanții companiilor și vor primi răspunsuri pe loc, iar angajatorii își vor putea prezenta rolurile, cultura organizațională și brandul de angajator. În baza experienței edițiilor anterioare, peste 20.000 de candidați și peste 150 de angajatori sunt așteptați la evenimentele Târgului de Cariere din acest an.

În această toamnă vor participa companii locale și internaționale din domenii precum inginerie, automotive, producție, tehnică, IT, logistică, telecomunicații, comerț, marketing, BPO, resurse umane și financiar-bancar. Printre angajatorii care s-au alăturat deja sezonului se numără: Airbus, RAP Group, Lactalis, Trimble, Schaeffler România, Genpact, Delgaz Grid, VEO, Electroprecizia, Hirschmann Automotive TM, E.ON Energie România, E.ON Dialog și Bosch, iar lista companiilor participante se extinde constant.

Experiența de la evenimente va include workshop-uri dedicate dezvoltării profesionale, dar și quiz-uri interactive cu premii.

Mai multe informații despre calendarul și programul evenimentelor din această toamnă pot fi consultate pe targuldecariere.ro, dar și pe paginile de social media ale evenimentului – Facebook, LinkedIn, Instagram și YouTube.