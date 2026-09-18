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Iaşi: Echipajul CRBN al ISU, solicitat să intervină la Şcoala ‘Mihai Codreanu’

Iaşi: Echipajul CRBN al ISU, solicitat să intervină la Şcoala ‘Mihai Codreanu’

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 10:23


UPDATE ora 11:00 – Măsurătorile CBRN nu au indicat prezența unor substanțe toxice sau periculoase.

În urma măsurătorilor și verificărilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost detectată prezența niciunei substanțe toxice sau periculoase în zona verificată.

Au fost analizate inclusiv apa și hrana din recipientele destinate felinelor, iar rezultatele măsurătorilor efectuate la fața locului nu au indicat prezența unor substanțe periculoase.

Prin urmare, din perspectiva măsurătorilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost identificat un risc chimic pentru populație.

După finalizarea verificărilor specifice, echipajele ISU Iași și-au încheiat misiunea și se retrag la bază. ISU Iași

Echipajul specializat riscuri chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) a fost mobilizat în curtea Şcolii Gimnaziale ‘Mihai Codreanu’, unde a fost identificat un recipient inscripţionat/etichetat ‘SO2’, în apropierea acestuia fiind găsite şi două pisici decedate, transmite, vineri dimineaţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Potrivit sursei citate, la faţa locului, specialiştii CBRN efectuează măsurători şi verificări specifice pentru identificarea eventualei prezenţe a unor substanţe periculoase şi stabilirea concentraţiilor din mediul ambiental.

‘Preventiv, zona a fost securizată, iar un echipaj de stingere asigură măsurile specifice de prevenire şi intervenţie în cazul producerii altor situaţii de urgenţă. Până la finalizarea măsurătorilor şi verificărilor de specialitate, nu poate fi confirmat conţinutul recipientului şi nici existenţa unei legături între acesta şi decesul celor două animale. Intervenţia se desfăşoară cu respectarea măsurilor specifice de protecţie pentru astfel de situaţii’, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi. AGERPRES, ISU Iași/FOTO ISU Iași

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