Seceta prelungită provoacă un deficit de apă potabilă în sute de localităţi şi un nivel al Dunării foarte scăzut

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 16:15

Sute de localităţi din ţară se confruntă cu deficit de apă potabilă, iar Dunărea se menţine la un nivel foarte scăzut, după trei luni de secetă prelungită.

Cu toate acestea, nu au fost impuse încă restricţii de consum populaţiei – a precizat la Radio România Actualităţi purtătoarea de cuvânt a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Ana Agiu, care a explicat situaţia.

Ana Agiu: Avem 155 de localităţi cu restricţii de apă, chiar dacă au sisteme centralizate de alimentare cu apă, şi 125 de localităţi care nu dispun de astfel de sisteme şi, practic, alimentarea s-ar fi realizat din fântâni, dar nivelul hidric la nivelul acestora este atât de scăzut încât chiar nu poate satisface în totalitate cerinţa de apă. În ceea ce priveşte coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, avem un coeficient de 62%. Evident, este mult mai scăzut decât în anii anteriori, când vorbeam de cel puţin 70% acest coeficient de umplere.

În aceste zile, debitul Dunării la intrarea în ţară, la Baziaş, este în jurul a 1.250-1.300 de metri cubi pe secundă, cu o uşoară tendinţă de creştere, dar rămâne la un nivel extrem de redus faţă de media obişnuită a perioadei, potrivit hidrologilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)