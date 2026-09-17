Direcția Județeană de Mediu Iași se alătură și în acest an Zilei de Curățenie Națională printr-o acțiune de ecologizare în aria protejată sit Natura 2000 Pădurea și pajiștile de la Mârzești

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 14:50

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Iaşi susține Ziua de Curățenie Națională – 19 septembrie, inițiată la nivel național de Let’s Do It Romania. Cu această ocazie, împreună cu Direcția Silvică Iași, Asociația Rediu lui Tătar și alți voluntari, vom participa la acțiunea de ecologizare din aria naturală protejată sit Natura 2000 Pădurea și pajisțile de la Mârzești. Acțiunea va începe la ora 09.30, punctul de întâlnire fiind la începutul traseului “Eroi pe fronturi paralele”, la intersecția DJ 282 cu str. Stânei.

Acțiunea noastră își propune să aducă în atenția publicului larg importanța menținerii unui mediu curat prin colectarea deșeurilor aruncate iresponsabil într-o zonă de mare valoare naturală și peisagistică. Protejarea mediului este o responsabilitate comună, iar acțiunile dedicate Zilei de Curățenie Națională scot în evidență necesitatea gestionării corespunzătoare a deșeurilor pe care le generăm și responsabilitatea fiecăruia dintre noi pentru păstrarea unui mediu sănătos! Implicarea cetățenilor, comunităților și autorităților deopotrivă este esențială pentru atingerea acestui obiectiv!

Ne alăturăm astfel celor peste 5.500 de voluntari din județul Iași și aproape 200.000 la nivel național care au confirmat participarea la Ziua de Curățenie Națională – 19 septembrie 2026!

Pentru cei care încă nu s-au înscris, îi încurajăm să o facă și să se alăture echipelor accesând: https://letsdoitromania.ro/implica-te

Ziua de Curățenie Națională programată pe 19 septembrie 2026 este cea de a doua acțiune în care evenimentul are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin Legea 266/2024. Ediția din 2026 se desfășoară sub sloganul “Tu ce lași în urma ta?”, un mesaj care invită la reflecție, la conștientizarea gesturilor mărunte care fac diferența, dar mai ales pune accent pe responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat.

Evenimentul are loc simultan în toate cele 41 de județe din România și este deschis tuturor: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii.