Iaşi: Institutul de Psihiatrie Socola organizează o nouă Campanie de testare a memoriei

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 10:42

Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi informează că sâmbătă şi duminică organizează a treia ediţie a ‘Campaniei de testare a memoriei’, care se adresează cetăţenilor de toate vârstele şi care îşi propune să identifice factorii de risc individuali ce predispun la apariţia tulburărilor de memorie şi, în acelaşi timp, să ofere participanţilor consiliere de specialitate.

Potrivit Institutului, campania, organizată cu prilejul ‘Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer’ se va derula în patru locaţii din municipiul Iaşi: Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Esplanada Oancea (cartier Tătăraşi), Parcul Copou şi Parcul Voievozilor (cartier Alexandru cel Bun), în intervalul orar 12:00-19:00.

Participanţii la campanie vor beneficia de testarea memoriei şi, în funcţie de rezultatul obţinut, de consiliere privind prevenirea şi gestionarea tulburărilor de memorie, precum şi de informaţii şi suport pentru cei care au în îngrijire persoane cu tulburări neurocognitive.

Aceste servicii vor fi oferite de echipele Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi formate din medici psihiatri şi psihologi, care îi vor sprijini pe participanţi pe toată perioada desfăşurării campaniei şi, bineînţeles, ulterior, prin intermediul serviciilor medicale de specialitate disponibile în cadrul unităţii noastre medicale.

‘Prin această campanie ne dorim să aducem prevenţia mai aproape de oameni şi să încurajăm evaluarea timpurie a problemelor de memorie, indiferent de vârstă. Aceste tulburări nu trebuie privite doar ca o consecinţă firească a înaintării în vârstă, iar identificarea din timp a unor factori de risc sau a unor modificări cognitive poate reprezenta un pas important către intervenţia şi monitorizarea de specialitate. Îi invităm pe ieşeni să ni se alăture în aceste două zile, să îşi testeze memoria şi să discute cu specialiştii Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi despre sănătatea cognitivă şi despre modalităţile prin care aceasta poate fi protejată’, a declarat, pentru AGERPRES, managerul Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi, dr. Cristina-Elena Dobre.

În cadrul campaniei, evaluarea participanţilor se va face prin intermediul unuia dintre cele mai populare şi de încredere instrumente de testare a memoriei: testul MMSE. Acesta a fost creat de Dr. Marshall şi Susan Folstein, fiind publicat pentru prima dată în anul 1975 şi utilizat pe scară largă în evaluarea deficitelor cognitive la adulţi.

‘Experienţa ediţiilor anterioare ne-a arătat că există un interes real pentru astfel de evaluări şi că, uneori, rezultatele pot indica necesitatea unei evaluări medicale suplimentare. Prin această campanie vrem să încurajăm oamenii să acorde atenţie sănătăţii cognitive şi să nu amâne solicitarea unui consult atunci când apar semne care le ridică semne de întrebare’, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Elena Ungureanu, medic primar psihiatru şi coordonator al campaniei.

Campania de testare a memoriei este organizată cu ocazia ‘Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer’, marcată anual la 21 septembrie, şi se înscrie în seria acţiunilor de informare şi conştientizare dedicate sănătăţii cognitive.

În acest an, campania internaţională pune accent pe o nouă eră a studiilor clinice în domeniul demeneței şi pe importanţa cercetării pentru dezvoltarea unor metode mai eficiente de diagnostic şi tratament. AGERPRES/FOTO socola.eu