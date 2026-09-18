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(AUDIO/VIDEO) Flașnete, automate muzicale și spectacole la Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice

(AUDIO/VIDEO) Flașnete, automate muzicale și spectacole la Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 12:27

La Iași se desfășoară, în acest sfârșit de săptămână, Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice.

Evenimentul, ajuns la a 15-a ediție, se bucură și în acest an de o participare internațională prestigioasă, cu invitați din Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România.

Programul include expoziții interactive de muzică mecanică, workshop-uri dedicate specialiștilor, spectacole, momente de coregrafie și prezentări de accesorii vestimentare.

Festivalul este un proiect al Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului „Moldova” Iași.

Șefa muzeului, Monica Nănescu: ”Continuăm seria evenimentelor pe care le-am organizat și în edițiile anterioare, în sensul că avem concerte de muzică clasică, avem binecunoscutul concert pentru cvartet de coarde și flașnetă în interpretarea compozitorului, interpretului și, în ultimul rând, aranjorului, Adrian Oswald din Germania. Trăiește prin muzică, deci totul se rotește cumva în jurul acestui subiect care este muzica. Noi deținem această colecție foarte frumoasă de automate muzicale, cred că este unică în țară prin diversitatea exponatelor pe care le avem și să sperăm că acest festival, care se dorește a fi o reînviere, ca să zicem așa, a tradiției flașnetei, să creeze acea atmosferă spectaculosă a acestei tradiții.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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