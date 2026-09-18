Nicuşor Dan: O să semnez mâine, la Bistriţa, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 11:50

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va semna sâmbătă decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.

Şeful statului a declarat, vineri, înainte de Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică ‘Carpathian 8’, că îşi doreşte ca Siegfried Mureşan ‘să reuşească’, deşi admite că ‘e dificil’.

‘O să îl semnez mâine la Bistriţa şi o să fie publicat în Monitorul Oficial luni. Eu îmi doresc să reuşească. E dificil, dar îmi doresc să reuşească’, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă va dizolva Parlamentul şi va declanşa alegeri anticipate în cazul în care propunerea sa de premier va fi respinsă. ‘Haideţi să ne uităm la prima etapă şi după aceea…’, a răspuns Nicuşor Dan. AGERPRES/FOTO captură video