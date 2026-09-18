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FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE POEZIE ,,GRIGORE VIERU”, ediția a XVIII-a

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 12:49


În perioada 24-25 septembrie 2026, la Iași se va desfășura cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de poezie „Grigore Vieru”. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală ,,Feed Back” Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Ateneul Național din Iași, Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” Iași, Inspectoratul Școlar Iași, Muzeul Municipal ,,Regina Maria” Iași, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași, Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, Biblioteca Națională ,,Ion Creangă” Chișinău și Centrul Cultural-Științific ,,Grigore Vieru” Chișinău.

            Deschiderea festivalului va avea loc pe 24 septembrie, începând cu ora 10:00, în Aula „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrele Universitare, unde edilul municipalității și personalități invitate in festival vor susține alocuțiuni, iar istoricul și universitarul Ovidiu Pecican va susține conferința „Lumini din Basarabia, Grigore Vieru, poetul și patriotul civic”. Evenimentul va fi moderat de poetul și eseistul Daniel Corbu, coordonatorul festivalului.

            Totodată, în prima zi de festival ieșenii sunt invitați să participe, începând cu ora 18:00, în Sala „Marii Uniri” (fostul Cinematograf Victoria), la un spectacol extraordinar dedicat în memoria poetului Grigore Vieru, „Floarea de lumină”. Pe scenă vor evolua „Corul de copii al municipiului Iași”, condus de dirijor – Raluca Zaharia, dar și elevi ieșeni care vor susține intervenții artistice. Ana-Maria Donosă va susține în cadrul spectacolului un recital muzical inedit. Seara se va încheia cu „Gala Premiilor” ediției a XVIII-a a Festivalului Internațional de poezie „Grigore Vieru”.

            Cea de-a doua zi a festivalului, 25 septembrie, va începe la ora 9:00, când va fi inaugurat bustul poetului Grigore Vieru la Școala „Veronica Micle” / Grădinița „Grigore Vieru Iași. Personalitățile invitate în festival se vor îndrepta apoi spre Muzeul Municipal „Regina Maria”, unde începând cu ora 10:30 vor avea loc conferințe și lansări de carte. Astfel, Prof. dr. Claudia matei va prezenta „Dragostea de Țară ca expresie a conștiinței și responsabilității intelectuale. În cadrul colocviului ,,Receptarea postumă a operei lui Grigore Vieru” vor avea loc lansări de carte: Mihai Cimpoi – ,,Grigore Vieru poetul arhetipurilor” Monografie, ediția a II-a actualizată (Ed. Princeps Multimedia); Grigore Vieru – Rădăcina de foc / Die feuerwurze, traducere în limba germană de Christian W. Schenck (Ed. Princeps Multimedia) și Ionel Pintilii – ,,Grigore Vieru și poezia unei singure țări” (Ed. Princeps Multimedia). Cărțile vor fi prezentate de Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Ion Hadârcă, Diana Vrabie, Paul Gorban, iar evenimentul va fi moderat de Daniel Corbu.

            În aceeași zi, începând cu ora 13:00, la casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași va avea loc Medalionul editorial Aurelian Silvestru. Evenimentul , prezentat de Cristina Chiprian și Daniel Corbu, va fi derulat în parteneriat cu Colegiul Național ,,Garabet Ibrăileanu”.

            Invitați la cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru” sunt scriitorii: Acad. Ion HADÂRCĂ (vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău), Prof univ. dr. Ovidiu PECICAN (istoric, Univ. Babeș Bolyai, Cluj-Napoca), Acad. Mihai CIMPOI (critic și istoric literar, Chișinău), Christian SCHENK (poet, traducător al operei poetice a lui Grigore Vieru, Germania), Monica BABUC (director al Institutului Cultural Român ,,M. Eminescu”, Chișinău), Ion COȘERU (Consul General al Republicii Moldova la Iași), Prof. dr. Aurelian SILVESTRU (director fondator al Liceului „Prometeu Protalent”), Acad. Valeriu MATEI (poet, director al Editurii Academiei Române, București), Angela BACIU (poetă, Galați), Cassian Maria SPIRIDON (scriitor, președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, director al revistei ,,Convorbiri literare”), Paul GORBAN (conf. univ., poet, Iași), Grigore ILISEI (scriitor, Iași), Ștefan MITROI (scriitor, Iași), Diana VRABIE (prof. univ., cercetător literar, M.L.R., Iași), Claudia BALABAN (director onorific al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău), Eugenia BEJAN (director al BNC „Ion Creangă”, Chișinău), Elena FLUTUREL (membru UZPR Iași), Vasile FLUTUREL (poet, Iași), Valeriu STANCU (poet, laureat al Festivalului, ediția a XVI-a, Iași), Elena PINTILEI (director al Bibliotecii Naționale a Rep. Moldova, Chișinău), Larisa SILVESTRU (director al Liceului de Inventică și Creativitate ,,Prometeu, Chișinău), Maria BUCOVALĂ (organizator festival, Brăila), Petre CRĂCIUN (președinte, Filiala București, USR, secțiunea Literatură pentru copii), Mihai GODEA (scriitor Chișinău) și Călin VIERU (fiul poetului, Chișinău).

            Directorii de program ai festivalului sunt Filomena CORBU – Secțiunea Iași, Călin VIERU – Rep. Moldova, iar coordonator: Daniel CORBU.

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