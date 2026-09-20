(AUDIO) Medicii ieșeni au prelevat ficatul și rinichii fostului boxer Viorel Oarză, găsit împușcat în pădure

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 08:20

Medicii din Iași au efectuat, ieri, intervențiile de prelevare de organe de la Viorel Oarză, fost boxer și personaj cunoscut în lumea interlopă ieșeană, care a fost găsit cu o plagă împușcată la nivelul capului, într-o pădure din apropierea comunei Holboca.

Bărbatul era internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în comă de gradul IV.

După de a fost deconectat de la aparate, familia acestuia şi-a dat acordul pentru prelevarea de organe.

Potrivit coordonatorului Centrului Regional de Transplant Renal din Iași, Adrian Covic, medicii au prelevat ficatul și rinichii.

Potrivit sursei citate, între beneficiari se numără o femeie din județul Botoșani și un bărbat din Vaslui, care făceau dializă de peste doi ani.

Amândoi pacienții au câte 2 copii acasă, a mai precizat Adrian Covic.

Adrian Covic: Un nou caz de prelevare de la donator în moarte cerebrală, mulțumim familiei pentru generozitate. Această generozitate a permis să fie efectuat un transplant la o tânără din dializă, din Dorohoi, de 41 de ani, mama a doi copii, și la un domn din dializă, din Vaslui, la fel, tata a doi copii. În ambele cazuri, intervenția s-a desfășurat în limite normale, pacienții sunt în momentul de față stabili și urmărim parametrii, sperăm în îmbunătățirea funcției renale în timp util și conform așteptărilor.

Ieșeanul Viorel Oarză a fost campion național la box în perioada 1996 – 1998.

În 2014, în Italia, a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare deoarece a încercat să îl elimine, prin împușcare, pe șeful mafiei albaneze din Torino.

Tot în Italia a fost acuzat că a înființat gruparea criminală „Brigada”.

Întors în România, Viorel Oarză intră în conflict cu membri ai Clanurilor Corduneanu, Vandam și Cosmos, iar în 2024 este condamnat la 1 an și 6 luni.

Marți a fost găsit cu o plagă împușcată în cap într-o pădure aflată la limita dintre comunele Holboca și Cristești din județul Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)