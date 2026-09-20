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(AUDIO) Medicii ieșeni au prelevat ficatul și rinichii fostului boxer Viorel Oarză, găsit împușcat în pădure

(AUDIO) Medicii ieșeni au prelevat ficatul și rinichii fostului boxer Viorel Oarză, găsit împușcat în pădure

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2026, 08:20

Medicii din Iași au efectuat, ieri, intervențiile de prelevare de organe de la  Viorel Oarză, fost boxer și personaj cunoscut în lumea interlopă ieșeană, care a fost găsit cu o plagă împușcată la nivelul capului, într-o pădure din apropierea comunei Holboca.
Bărbatul era internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în comă de gradul IV.
După de a fost deconectat de la aparate, familia acestuia şi-a dat acordul pentru prelevarea de organe.
Potrivit coordonatorului Centrului Regional de Transplant Renal din Iași, Adrian Covic, medicii au prelevat ficatul și rinichii.
Potrivit sursei citate, între beneficiari se numără o femeie din județul Botoșani și un bărbat din Vaslui, care făceau dializă de peste doi ani.
Amândoi pacienții au câte 2 copii acasă, a mai precizat Adrian Covic.
Adrian Covic: Un nou caz de prelevare de la donator în moarte cerebrală, mulțumim familiei pentru generozitate. Această generozitate a permis să fie efectuat un transplant la o tânără din dializă, din Dorohoi, de 41 de ani, mama a doi copii, și la un domn din dializă, din Vaslui, la fel, tata a doi copii. În ambele cazuri, intervenția s-a desfășurat în limite normale, pacienții sunt în momentul de față stabili și urmărim parametrii, sperăm în îmbunătățirea funcției renale în timp util și conform așteptărilor.
Ieșeanul Viorel Oarză a fost campion național la box în perioada 1996 – 1998.
În 2014, în Italia, a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare deoarece a încercat să îl elimine, prin împușcare, pe șeful mafiei albaneze din Torino.
Tot în Italia a fost acuzat că a înființat gruparea criminală „Brigada”.
Întors în România, Viorel Oarză intră în conflict cu membri ai Clanurilor Corduneanu, Vandam și Cosmos, iar în 2024 este condamnat la 1 an și 6 luni.
Marți a fost găsit cu o plagă împușcată în cap într-o pădure aflată la limita dintre comunele Holboca și Cristești din județul Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
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