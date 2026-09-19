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Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 08:44

Preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut partidelor parlamentare să se concentreze pe formarea unui nou guvern şi a făcut apel la găsirea unei soluţii.

Şeful statului a refuzat să se pronunţe cu privire la scenarii posibile în cazul în care nu se va forma o majoritate care să susţină un executiv condus de Siegfried Mureşan, afirmând că acesta este un om cu experienţă de negociere. Şeful statului a mai spus că i-a transmis premierului desemnat disponibilitatea de a-l sprijini.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că i-ar fi plăcut să aleagă o persoană care are deja o majoritate în Parlament şi a făcut un apel la partide să găsească o soluţie de ieşire din criza politică şi să formeze un guvern.

Nicuşor Dan: Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Am început un proces de 10 zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca prim-ministrul desemnat să reuşească să strângă o majoritate.

Întrebat despre un eventual eşec al învestirii unui guvern condus de Siegfried Mureşan, preşedintele Nicuşor Dan a spus că nu este bine ca lucrurile să fie prezentate într-o cheie apocaliptică. El a explicat că în acest interval de timp, chiar dacă a fost un guvern interimar, România a finalizat PNRR în proporţie de 92%. Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun şi legi importante în Parlament au fost adoptate în sesiune extraordinară. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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