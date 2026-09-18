Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 13:30

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR.

Siegfried Mureșan: Am fost informat ieri de președintele României cu privire la intenția domniei sale de a mă desemna drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România pentru parteneriatul constant, strâns, de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă. În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an. Știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum. Ce va urma? Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica și, repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil. Vă mulțumesc!

Astăzi dimineaţă, el a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Tanczos Barna, liderii partidelor care îl susţin în demersul pentru instalarea Guvernului. (Rador/FOTO agerpres.ro)