Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, la Cărturești Palas Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 13:05

Pe 22 septembrie, de la ora 19:00, în librăria Cărturești Palas, Paula Erizanu și Bogdan Crețu se întâlnesc într-un dialog despre volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, publicat în 2025 la Editura Cartier.

Cartea Paulei Erizanu este construită dintr-un amplu puzzle de mărturii, în care istoria Republicii Moldova din ultimul secol este spusă prin vocile oamenilor care au trăit-o. Evrei, armeni, români, refugiați, emigranți, oameni plecați și întorși, supraviețuitori ai războaielor și ai regimurilor politice își spun poveștile, iar destinele lor recompun o lume aflată permanent la confluența dintre culturi, limbi și istorii.

De la povești de iubire care au trecut peste diferențele religioase și comunitare până la experiențele războiului, deportării, migrației și muncii peste hotare, mărturiile din volum surprind felul în care marile evenimente istorice ajung să se imprime în viețile oamenilor obișnuiți.

Unul dintre firele cărții este chiar relația dintre Republica Moldova, România și spațiul cultural din jurul Iașului. În mărturii apar drumuri între Basarabia și România, amintiri despre Iași, despre război și refugiu, despre comunitățile evreiești și armenești, dar și despre felul în care generațiile mai tinere au privit și au redescoperit această apropiere.

Într-o mărturie, povestea unei familii începe la Iași: o tânără evreică pleacă din spațiul românesc pentru a studia limbile romanice, iar aici îl întâlnește pe cel care avea să-i devină soț. Într-o altă poveste, un bărbat străbate sute de kilometri cu bicicleta, în timpul războiului, pentru a returna o stație de comunicare împrumutată. Alte voci vorbesc despre comunitatea armeană, despre migrația în Italia, despre antisemitism, despre război sau despre primele întâlniri cu România.

Aceste istorii individuale dau cărții o perspectivă asupra trecutului care nu pornește de la cronologii și statistici, ci de la memoria celor care au fost acolo.

„Cartea Aicea-i și raiul, și iadul vorbește despre viața în ultimii o sută de ani în ceea ce azi e Republica Moldova, dar volumul e și despre România, Ucraina, Rusia, Europa și întreaga lume. Iașul apare de nouă ori în carte, drept loc al pasiunii, comerțului, războiului, un spațiu multicultural, de studii, de pelerinaj, de recunoaștere și de diferențiere pentru moldovenii din stânga Prutului. Sunt curioasă să descopăr, cu această ocazie, și poveștile de familie ale ieșenilor care reflectă marea istorie, într-un dialog cu neobositul Bogdan Crețu, în acest eveniment susținut de Premiul European pentru Literatură.” – Paula Erizanu Gabriela Adameșteanu consideră că volumul este „un surprinzător docu-fiction, un adevărat roman istoric, alcătuit dintr-un uriaș puzzle de mărturii”, în timp ce Carmen Mușat îl descrie drept „un caleidoscop tulburător al demnității și ticăloșiei umane”. Pentru Tatiana Țîbuleac, mărturiile reunite de autoare aduc în prim-plan vocile minorităților, ale marginalilor, refugiaților și emigranților și contribuie la umplerea „găurilor albe ale unui secol basarabean”.

La Iași, Paula Erizanu va discuta despre această carte cu scriitorul și criticul literar Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dialogul va porni de la volum și va ajunge la întrebări despre memorie, identitate, literatură, istorie și felul în care experiențele personale pot modifica imaginea pe care o avem despre trecut.

Despre Paula Erizanu

Paula Erizanu s-a născut în 1992, la Chișinău. A studiat istoria și literatura la New College of the Humanities din Londra și jurnalismul la City University London. A debutat cu volumul Aceasta e prima mea revoluție. Furați-mi-o (Cartier, 2011), urmat de volumul de poezie Ai grijă de tine (Charmides, 2016), romanul Ard pădurile (Cartier, 2021) și, în 2025, Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită.

A scris pentru publicații precum BBC, The Guardian, Financial Times, London Review of Books, Libertatea, Observator cultural, Dilema veche, Scena9 și Europa Liberă. Volumele sale au fost traduse în mai multe limbi și au primit nominalizări și premii literare.

Despre Bogdan Crețu

Bogdan Crețu (n. 1978) este profesor doctor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și critic literar. Între 2013 și 2022 a fost director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași. A publicat volume de critică literară și romane, fiind distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România și Premiul Academiei Române, printre alte distincții.