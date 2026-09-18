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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 15:52

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna mâine, la Bistriţa, decretul prin care îl nominalizează pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

Şeful statului a adăugat că decretul va fi publicat în Monitorul Oficial luni.

Din momentul publicării încep să curgă cele 10 zile în care Siegfried Mureşan va trebui să schiţeze noul cabinet şi programul de guvernare cu care va merge în Parlament.

Întrebat dacă va convoca alegeri anticipate în cazul în care guvernul Mureşan nu va primi votul de învestitură în Parlament, Nicuşor Dan a răspuns: „Haideţi să ne uităm la prima etapă”.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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