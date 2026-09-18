Iaşi: Dosar penal pentru uciderea cu intenţie a unui animal în urma intervenţiei de la Şcoala ‘Mihai Codreanu’

Publicat de Andreea Drilea, 18 septembrie 2026, 13:23 / actualizat: 18 septembrie 2026, 15:34

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere cu intenţie a unui animal după ce, în cursul dimineţii, au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un agent de pază al unei şcoli din Iaşi cu privire la faptul că a găsit o pisică decedată.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Iaşi, Adina Ioana Ciobanu, a declarat că în urma sesizării primite prin serviciul 112, poliţiştii s-au deplasat la locul solicitării, unde au constatat faptul că pisica se află în viaţă şi că s-ar fi intoxicat cu o substanţă necunoscută aflată într-un recipient.

‘De asemenea, un echipaj din cadrul ISU Iaşi a fost prezent, în vederea efectuării de verificări privind atât recipientul, cât şi conţinutul acestuia. Exemplarul felin a fost preluat de către reprezentanţii unei asociaţii, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ulterior, după ce a fost preluat, exemplarul felin a decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea cu intenţie, fără drept, a animalelor, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun’, a declarat Adina Ioana Ciobanu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a informat că echipajul specializat riscuri chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) a fost mobilizat în curtea Şcolii Gimnaziale ‘Mihai Codreanu’, unde a fost identificat un recipient inscripţionat/etichetat ‘SO2’, în apropierea acestuia fiind găsite şi două pisici decedate.

Însă, în urma măsurătorilor şi verificărilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost detectată prezenţa niciunei substanţe toxice sau periculoase în zona verificată.

‘Au fost analizate inclusiv apa şi hrana din recipientele destinate felinelor, iar rezultatele măsurătorilor efectuate la faţa locului nu au indicat prezenţa unor substanţe periculoase. Prin urmare, din perspectiva măsurătorilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost identificat un risc chimic pentru populaţie‘, a transmis ISU Iaşi.

UPDATE ora 11:00 – Măsurătorile CBRN nu au indicat prezența unor substanțe toxice sau periculoase.

În urma măsurătorilor și verificărilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost detectată prezența niciunei substanțe toxice sau periculoase în zona verificată.

Au fost analizate inclusiv apa și hrana din recipientele destinate felinelor, iar rezultatele măsurătorilor efectuate la fața locului nu au indicat prezența unor substanțe periculoase.

Prin urmare, din perspectiva măsurătorilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost identificat un risc chimic pentru populație.

După finalizarea verificărilor specifice, echipajele ISU Iași și-au încheiat misiunea și se retrag la bază. ISU Iași

Echipajul specializat riscuri chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) a fost mobilizat în curtea Şcolii Gimnaziale ‘Mihai Codreanu’, unde a fost identificat un recipient inscripţionat/etichetat ‘SO2’, în apropierea acestuia fiind găsite şi două pisici decedate, transmite, vineri dimineaţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Potrivit sursei citate, la faţa locului, specialiştii CBRN efectuează măsurători şi verificări specifice pentru identificarea eventualei prezenţe a unor substanţe periculoase şi stabilirea concentraţiilor din mediul ambiental.

‘Preventiv, zona a fost securizată, iar un echipaj de stingere asigură măsurile specifice de prevenire şi intervenţie în cazul producerii altor situaţii de urgenţă. Până la finalizarea măsurătorilor şi verificărilor de specialitate, nu poate fi confirmat conţinutul recipientului şi nici existenţa unei legături între acesta şi decesul celor două animale. Intervenţia se desfăşoară cu respectarea măsurilor specifice de protecţie pentru astfel de situaţii’, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi. AGERPRES, ISU Iași/FOTO ISU Iași