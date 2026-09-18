(AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității

Compania de Transport Public Iași organizează o serie de evenimente pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității.
Începând din anul 2002, această campanie a fost adoptată treptat de marile orașe europene, cu scopul de a promova transportul curat și inteligent, de a reduce traficul și de a încuraja formele alternative de mobilitate.
Iașul s-a alăturat campaniei în 2011.
Purtătorul de cuvânt al Companiei de Transport Public din localitate, Carmen Ghercă: Sloganul de anul acesta al campaniei este „Mobilitate pentru toți, echitate intergenerațională”, având ca obiectiv asigurarea accesului tuturor oamenilor la un transport durabil. Intitulat sugestiv „O călătorie printre generații”, programul se va concentra în zilele de 18 și 20 septembrie, când vom avea Ziua Porților Deschise la Muzeul Transportului Public, sector autobuze – troleibuze. De asemenea, pe data de 20 septembrie, între orele 11:00 și 14:00, vom organiza curse speciale cu tramvaiele istorice AEG și ITB.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO facebook.com/ctpiasi)