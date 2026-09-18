Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității

(AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității

(AUDIO) CTP Iași: O călătorie printre generații, în Săptămâna Europeană a Mobilității

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 15:45

Compania de Transport Public Iași organizează o serie de evenimente pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității.
Începând din anul 2002, această campanie a fost adoptată treptat de marile orașe europene, cu scopul de a promova transportul curat și inteligent, de a reduce traficul și de a încuraja formele alternative de mobilitate.
Iașul s-a alăturat campaniei în 2011.
Purtătorul de cuvânt al Companiei de Transport Public din localitate, Carmen Ghercă: Sloganul de anul acesta al campaniei este „Mobilitate pentru toți, echitate intergenerațională”, având ca obiectiv asigurarea accesului tuturor oamenilor la un transport durabil. Intitulat sugestiv „O călătorie printre generații”, programul se va concentra în zilele de 18 și 20 septembrie, când vom avea Ziua Porților Deschise la Muzeul Transportului Public, sector autobuze – troleibuze. De asemenea, pe data de 20 septembrie, între orele 11:00 și 14:00, vom organiza curse speciale cu tramvaiele istorice AEG și ITB.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO facebook.com/ctpiasi)
Etichete:
Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 16:44

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului

Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit...

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 16:29

Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani

Ultimul veteran de război din municipiul Bacău, locotenent-colonel (rtr.) Ion Rusu, s-a stins din viaţă la vârsta de 104 ani, au informat...

Bacău: Ultimul veteran de război din municipiul Bacău s-a stins din viaţă la 104 ani
Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 15:55

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR şi UDMR,...

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 15:52

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna mâine, la Bistriţa, decretul prin care îl nominalizează pe europarlamentarul Siegfried...

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 14:12

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR. Siegfried...

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 14:10

UAIC găzduiește conferința internațională „Genealogies of Memory 2026”, dedicată memoriei traumei de la o generație la alta

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) găzduiește, în perioada 23–25 septembrie 2026, cea de-a 16-a ediție a conferinței...

UAIC găzduiește conferința internațională „Genealogies of Memory 2026”, dedicată memoriei traumei de la o generație la alta
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 13:23

Iaşi: Dosar penal pentru uciderea cu intenţie a unui animal în urma intervenţiei de la Şcoala ‘Mihai Codreanu’

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere cu intenţie a unui animal după ce, în cursul dimineţii, au fost sesizaţi, prin apel 112,...

Iaşi: Dosar penal pentru uciderea cu intenţie a unui animal în urma intervenţiei de la Şcoala ‘Mihai Codreanu’
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 13:05

Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, la Cărturești Palas Iași

Pe 22 septembrie, de la ora 19:00, în librăria Cărturești Palas, Paula Erizanu și Bogdan Crețu se întâlnesc într-un dialog despre volumul...

Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, la Cărturești Palas Iași