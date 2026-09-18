Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 15:55

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR şi UDMR, menţionând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta priorităţile şi, pe baza acestora, va avea o discuţie ‘extrem de transparentă’ cu parlamentarii.

‘Am decis ca, împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară din prima zi în care acest Guvern va fi învestit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca, pe baza priorităţilor programului de guvernare, să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României’, a afirmat Mureşan, la Parlament, într-o conferinţă de presă comună cu lideri ai PNL, USR şi UDMR.

El a transmis că acest proces va fi ‘extrem de transparent’, la fiecare pas.

Siegfried Mureşan a precizat că a fost informat joi de preşedinte privind desemnarea sa pentru funcţia de premier.

‘Am fost informat ieri de preşedintele României cu privire la intenţia domniei sale de a mă desemna candidat pentru funcţia de prim-ministru, mulţumesc preşedintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulţumesc foarte mult colegilor mei din PNL şi partenerilor noştri de încredere din USR şi UDMR pentru parteneriatul constant, strâns, de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă’, a indicat Siegfried Mureşan.

Europarlamentarul PNL a amintit că, în urmă cu 84 de zile, cele trei partide au decis să propună împreună candidatura sa pentru poziţia de prim-ministru, menţionând că a fost şi atunci şi este şi acum ‘pregătit’ pentru formarea unui Guvern ‘serios’, ‘reformator’, ‘proeuropean’.

Mureşan a subliniat că România are nevoie de un Guvern ‘serios’ şi ‘credibil’ cât mai curând, un Guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an.

‘Ştiu că România a câştigat încredere, credibilitate în ultimul an, ştiu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut şi trebuie să continuăm pe acest drum’, a transmis el. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)