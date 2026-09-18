Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 15:55

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR şi UDMR, menţionând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta priorităţile şi, pe baza acestora, va avea o discuţie ‘extrem de transparentă’ cu parlamentarii.

‘Am decis ca, împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară din prima zi în care acest Guvern va fi învestit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca, pe baza priorităţilor programului de guvernare, să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României’, a afirmat Mureşan, la Parlament, într-o conferinţă de presă comună cu lideri ai PNL, USR şi UDMR.

El a transmis că acest proces va fi ‘extrem de transparent’, la fiecare pas.

Siegfried Mureşan a precizat că a fost informat joi de preşedinte privind desemnarea sa pentru funcţia de premier.

‘Am fost informat ieri de preşedintele României cu privire la intenţia domniei sale de a mă desemna candidat pentru funcţia de prim-ministru, mulţumesc preşedintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulţumesc foarte mult colegilor mei din PNL şi partenerilor noştri de încredere din USR şi UDMR pentru parteneriatul constant, strâns, de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă’, a indicat Siegfried Mureşan.

Europarlamentarul PNL a amintit că, în urmă cu 84 de zile, cele trei partide au decis să propună împreună candidatura sa pentru poziţia de prim-ministru, menţionând că a fost şi atunci şi este şi acum ‘pregătit’ pentru formarea unui Guvern ‘serios’, ‘reformator’, ‘proeuropean’.

Mureşan a subliniat că România are nevoie de un Guvern ‘serios’ şi ‘credibil’ cât mai curând, un Guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an.

‘Ştiu că România a câştigat încredere, credibilitate în ultimul an, ştiu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut şi trebuie să continuăm pe acest drum’, a transmis el. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 16:44

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului

Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit...

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 15:52

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna mâine, la Bistriţa, decretul prin care îl nominalizează pe europarlamentarul Siegfried...

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 14:12

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR. Siegfried...

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă
Nicuşor Dan: O să semnez mâine, la Bistriţa, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 11:50

Nicuşor Dan: O să semnez mâine, la Bistriţa, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va semna sâmbătă decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru,...

Nicuşor Dan: O să semnez mâine, la Bistriţa, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier
Naţional joi, 17 septembrie 2026, 19:14

(BREAKING NEWS) Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de prim ministru pe Siegfried Mureşan

UPDATE, 19:20 – Siegfried Mureşan, desemnat astăzi de preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru, are la dispoziţie,...

(BREAKING NEWS) Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de prim ministru pe Siegfried Mureşan
Naţional joi, 17 septembrie 2026, 19:03

ÎCCJ amână luarea unei decizii în dosarul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat din nou – pentru 8 octombrie – luarea unei decizii în dosarul pe care l-a câştigat...

ÎCCJ amână luarea unei decizii în dosarul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistraţi
Naţional joi, 17 septembrie 2026, 16:15

Seceta prelungită provoacă un deficit de apă potabilă în sute de localităţi şi un nivel al Dunării foarte scăzut

Sute de localităţi din ţară se confruntă cu deficit de apă potabilă, iar Dunărea se menţine la un nivel foarte scăzut, după trei luni de...

Seceta prelungită provoacă un deficit de apă potabilă în sute de localităţi şi un nivel al Dunării foarte scăzut
Naţional joi, 17 septembrie 2026, 15:10

Atenţie dacă primiţi mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinţei!

Compania privată din România care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, PADROM, avertizează că o campanie de...

Atenţie dacă primiţi mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinţei!