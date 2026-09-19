Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 08:46

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte.

În plus, formaţiunea exclude un vot pentru executivul condus de Siegfried Mureşan, deoarece îl consideră o persoană inacceptabilă prin prisma declaraţiilor acestuia la adresa AUR, după cum a acuzat la Radio România Actualităţi senatorul Petrişor Peiu.

Petrişor Peiu: Nu votăm un guvern care nu include chestiunile importante din programul nostru de ieşire din criză. Persoana domnului Mureşan exclude orice gând despre a citi măcar programul de guvernare al domniei sale. Nu este posibil să se ia în discuţie un vot pentru o persoană care, de fiecare dată când a vorbit despre noi, ne-a adresat epitete mincinoase şi jignitoare.

Şi senatorul Ninel Peia, de la Grupul PACE – Întâi România, s-a exprimat împotriva lui Siegfried Mureşan, despre care afirmă că nu ar reprezenta interesele ţării. (Rador/ FOTO partidulaur.ro)