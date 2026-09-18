Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 18:36

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre.

Niciun stat membru al Uniunii nu s-a opus documentului, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară.

Măsurile prevăd o schemă diferenţiată de imunizare, susţinută de Bruxelles, cu un contingent gratuit de 1,3 milioane de doze de vaccin, judeţele Tulcea şi Constanţa, zona de risc maxim, unde se va aplica vaccinarea concomitentă împotriva pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine şi caprine.

Exporturile din aceste judeţe vor merge exclusiv către ţările terţe, care acceptă animale vaccinate.

Restul teritoriului naţional se va vaccina exclusiv împotriva variolei, menţinându-se statutul oficial de liber de pesta micilor rumegătoare, pentru protejarea livrărilor tradiţionale de animale.

România a semnat deja acorduri de livrare în condiţii de vaccinare cu şase state terţe: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia, iar alte şapte tratate similare sunt în negocieri avansate. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)