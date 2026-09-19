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Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani

Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 09:31

Peste 700 de voluntari din unităţile de învăţământ şi instituţiile publice din municipiul Focşani vor participa, sâmbătă, la acţiuni de ecologizare în mai multe zone ale oraşului, în cadrul Zilei de Curăţenie Naţională, organizată prin campania ‘Let’s Do It, România!’, a informat Primăria Focşani.

Acţiunile vor avea loc atât în spaţiile verzi din apropierea unităţilor şcolare, cât şi în mai multe zone intens circulate sau de la periferia municipiului.

‘Haideţi să trecem de la mentalitatea de ‘a strânge gunoiul’ la cea de ‘a nu face mizerie’. Implicarea noastră, a tuturor, în acţiuni naţionale, cum este campania amplă ‘Let’s Do It, România!’, ajută la construirea unei culturi durabile, de respect pentru mediu şi pentru natură, în care curăţenia este o normalitate, nu o excepţie’, se arată în comunicatul administraţiei locale.

Printre zonele în care voluntarii vor desfăşura activităţi de ecologizare se numără Piaţeta Gării şi împrejurimile acesteia, strada Longinescu, Cartierul CFR, zona Sud – ANL Democraţiei, Parcul Teatru, zona Laminorul, mini Parcul Dendrologic de pe strada Cuza Vodă, străzile Antrepozite şi Dionyssos, liziera de salcâmi dinspre Odobeşti şi strada Coteşti.

Acţiunile vor viza şi cele două refugii de pe DN 2 – E85, precum şi tronsonul cuprins între sensul giratoriu din zona Kaufland şi intersecţia DN 23 – DN 23A.

La campanie vor participa voluntari din cadrul Primăriei Focşani, Direcţiei de Dezvoltare şi Servicii Publice, Direcţiei de Asistenţă Socială, Creşei Focşani, ENTEL, Poliţiei Locale şi Teatrului ‘Maior Gh. Pastia’, alături de elevi şi cadre din şcolile şi liceele municipiului.

Primăria Focşani şi Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice vor pune la dispoziţia participanţilor sacii pentru colectarea deşeurilor şi mănuşile necesare şi vor asigura preluarea deşeurilor strânse în urma acţiunii.

Reprezentanţii municipalităţii subliniază că protejarea naturii şi îngrijirea spaţiilor verzi nu trebuie să se limiteze la acţiuni punctuale, ci presupun responsabilitate civică şi respect faţă de mediu şi generaţiile viitoare. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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